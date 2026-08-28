Tencent Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.08.2026

Die Tencent Aktie notiert aktuell bei 49,94€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tencent Aktie. Nach einem Plus von +0,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 49,94€, mit einem Plus von +2,46 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Tencent Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +6,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tencent Aktie damit um +1,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tencent eine negative Entwicklung von -26,11 % erlebt.

Tencent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,92 % 1 Monat +0,06 % 3 Monate +6,83 % 1 Jahr -23,41 %

Informationen zur Tencent Aktie

Stand: 28.08.2026, 08:23 Uhr

Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 454,61 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Baidu, JD.com und Co.

Baidu, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,32 %. JD.com notiert im Minus, mit -0,82 %. Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,10 %. Sea (A) verliert -0,99 %

Tencent Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.