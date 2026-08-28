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    OHB Aktie steigt - 28.08.2026

    Am 28.08.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um +2,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie steigt - 28.08.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,12 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 192,80, mit einem Plus von +2,12 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kurs der OHB Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -57,21 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -17,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in OHB eine positive Entwicklung von +68,89 % erlebt.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,39 %
    1 Monat -21,97 %
    3 Monate -57,21 %
    1 Jahr +180,24 %
    Stand: 28.08.2026, 08:24 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der OHB-Aktie bis knapp unter 200 Euro und die Frage, ob die Unterstützung bei 190 Euro hält. Einige sehen wegen voller Auftragsbücher, positiver operativer Entwicklung, hoher Auftragsbestände und möglicher IRIS-Aufträge langfristiges Potenzial. Andere halten OHB trotz guter Aussichten für überbewertet, erwarten wegen Verwässerung, möglicher weiterer Kapitalmaßnahmen und nachlassender Space-Euphorie weitere Rückgänge. Technisch werden Hype, Short-Squeeze und eine Bewegung Richtung 70 Euro diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,22 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,36 %. Lockheed Martin legt um +0,27 % zu

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    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    +2,97 %
    -17,39 %
    -21,97 %
    -57,21 %
    +180,24 %
    +350,24 %
    +396,73 %
    +884,46 %
    +1.906,19 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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