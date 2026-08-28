Marvell Technology Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 28.08.2026

Mit einer Performance von -8,97 % musste die Marvell Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Marvell Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,97 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Marvell Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,71 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -12,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Marvell Technology auf +159,78 %.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,37 % 1 Monat +18,85 % 3 Monate +14,71 % 1 Jahr +194,87 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 28.08.2026, 08:24 Uhr

Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,19 Mrd. € wert.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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