PayPal Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 28.08.2026

Die PayPal Aktie notiert aktuell bei 45,26€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -14,22 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,51 € entspricht. Der Kursrückgang der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -14,22 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,31 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um -17,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PayPal auf -7,79 %.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,13 % 1 Monat -10,03 % 3 Monate +23,31 % 1 Jahr -21,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 08:25 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach dem Rückzug des Übernahmeangebots von Advent und Stripe. Diskutiert werden kurzfristige Kursziele um 45 US-Dollar sowie eine mögliche Erholung Richtung 60 US-Dollar. Viele halten PayPal fundamental für deutlich unterbewertet, sehen den Zahlungssektor jedoch als unattraktiv. Offen bleibt, ob ein höheres Angebot folgt; zudem werden Kursdeckel und Optionsmechanismen als technische Einflussfaktoren thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 855 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,50 Mrd. € wert.

Eine Übernahme des US-Zahlungsdienstleisters Paypal durch den Finanzinvestor Advent und den Zahlungsabwickler Stripe ist Insidern zufolge geplatzt. Die Gruppe verfolge keine Übernahme von Paypal mehr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,08 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,12 %.

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Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.