PayPal-Beben: Stripe und Advent stoppen 50-Milliarden-Übernahme – Aktie crasht

Die Reaktion fiel brutal aus. Auf der alternativen Handelsplattform Blue Ocean sackte die PayPal-Aktie am Freitag nach US-Börsenschluss zeitweise um 14 Prozent ab. An der Börse Frankfurt steht die PayPal-Aktie im frühen Freitaghandel mehr als 14 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet derzeit: 45,40 Euro (08:45 Uhr MESZ).

Der Traum von einem der größten fremdfinanzierten Übernahmen aller Zeiten ist vorerst geplatzt: Stripe und der Finanzinvestor Advent verfolgen den Kauf von PayPal nicht weiter. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor hatte das Konsortium mehr als 50 Milliarden US-Dollar für den Zahlungsriesen geboten. Advent, Stripe und PayPal wollten sich gegenüber Bloomberg nicht äußern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders bitter für Anleger: Die Übernahmefantasie hatte der Aktie nach einem langen Kursrutsch neues Leben eingehaucht. Zusammen mit besser als erwarteten Zahlen für das zweite Quartal trieb sie den Kurs im laufenden Quartal um mehr als 40 Prozent nach oben. Vor dem nachbörslichen Einbruch kam PayPal auf einen Börsenwert von rund 52,6 Milliarden US-Dollar – dieselbe Größenordnung wie das frühere Angebot.

Der Absturz legt offen, wie viel Hoffnung im Deal steckte. PayPal war Ende der 1990er-Jahre ein Pionier des digitalen Bezahlens, verlor zuletzt aber Marktanteile an Konkurrenten wie Apple, Klarna und Alphabet und kämpft mit der Modernisierung seiner Technik.

Nun muss der neue Chef, Enrique Lores, beweisen, dass die Wende auch ohne milliardenschweren Käufer gelingt. Er führt PayPal seit März und will klare Finanzziele setzen, die Berichterstattung umbauen und jedem Geschäftsbereich eigene Umsatzziele geben.

Ganz beerdigt ist der Mega-Deal allerdings nicht: Laut Bloomberg könnten Stripe und Advent zurückkehren, falls sich die Lage verändert. Für Anleger bleibt damit eine letzte Hoffnung – doch zunächst ist der 50-Milliarden-Traum geplatzt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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