Rockstone News - Tocvan entdeckt neue Gold-Silber-Kupfer-Zone entlang eines 1-km-Korridors – Pilotmine nimmt gleichzeitig Gestalt an

Neue Entdeckung bei Gran Pilar: 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und 1,6% Kupfer im Central Corridor

Bei Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) folgen derzeit die Entwicklungsschritte Schlag auf Schlag: Erst gestern schloss das Unternehmen die Übernahme der verbliebenen 49% an den ursprünglichen Pilar-Konzessionen ab. Damit gehört nun auch die ca. 1 km² große historische Kernfläche mit der etablierten Main Zone vollständig zu Tocvan. Die mehr als 21 km² großen umliegenden Erweiterungsflächen von Gran Pilar hatte das Unternehmen bereits zuvor zu 100% kontrolliert.

Heute folgt bereits die nächste Nachricht aus genau diesen großflächigen Explorationsgebieten: Neue Gesteinsproben von der Erdoberfläche mit bis zu 2,4 g/t Gold, 67 g/t Silber und 1,6% Kupfer erweitern Bojorquez und definieren zugleich einen mehr als 1.000 m langen neuen Zielkorridor rund 4 km nördlich der Main Zone.

Auf die strategische Bedeutung dieser Übernahme sind wir bereits im Rockstone-Report im Juli ausführlicher eingegangen.

Für die heutige Explorationsmeldung ist dabei wichtig zu unterscheiden: Die jetzt gemeldeten neuen Oberflächenfunde bei Bojorquez und im Central Structural Corridor stammen nicht aus der gestern übernommenen Main Zone Fläche, sondern aus den umliegenden Erweiterungsgebieten, die Tocvan bereits zuvor vollständig kontrollierte. Die Übernahme beseitigt vielmehr die letzte noch bestehende Beteiligung eines Partners im historischen Kern von Gran Pilar.

Und genau heute zeigt das Unternehmen bereits, warum die Kombination aus vollständig konsolidierter Main Zone und weiterhin weitgehend ungetesteten Erweiterungsflächen strategisch interessant ist. Denn die heutige Pressemitteilung macht erneut deutlich, dass Gran Pilar trotz seiner fortgeschrittenen Entwicklung noch lange nicht fertig exploriert ist…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/tocvan-entdeckt-gold-silber-kupfer-pilot ...

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,75 CAD (27.08.2026)

Marktkapitalisierung: 59 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,476 EUR (28.08.2026)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

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