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    Jackson Hole kann wehtun

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    Fed-Chef Warsh spricht heute – 2022 verlor der S&P 500 danach fast 10 %

    2022 verlor der S&P 500 schon am Tag der Rede 3,4 Prozent und binnen eines Monats fast 10 Prozent. Diesmal könnte ein vager Kevin Warsh erst Bonds, dann Aktien treffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Warshs Fed-Rede könnte Anleihen und Aktien belasten
    • Vage Zinssignale könnten Renditen weiter treiben
    • Höhere Renditen gefährden besonders KI-Aktien
    • Report: KI braucht Strom
    Jackson Hole kann wehtun - Fed-Chef Warsh spricht heute – 2022 verlor der S&P 500 danach fast 10 %
    Foto: Will Oliver - EPA

    Die Wall Street bekommt am Freitag ihren wichtigsten Fed-Test seit Monaten: Kevin Warsh hält in Jackson Hole seine erste Grundsatzrede als Fed-Chef – und schon kleine Missverständnisse könnten Aktien und Anleihen heftig bewegen. Die Vergangenheit zeigt, wie brutal die Reaktion ausfallen kann: 2022 brach der S&P 500 nach Jerome Powells Rede an nur einem Tag um 3,4 Prozent ein und lag einen Monat später fast zehn Prozent tiefer.

    Diesmal ist die Ausgangslage besonders heikel. Der S&P 500 kommt von einem Rekordhoch, gleichzeitig sind die Renditen am US-Anleihemarkt deutlich gestiegen. Die 30-jährige Staatsanleihe rentiert bei rund 5,2 Prozent, die zehnjährige bei etwa 4,7 Prozent. Genau dieser Renditeanstieg hat zuletzt auch Aktien gebremst.

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    Warsh muss deshalb vor allem eine Frage beantworten: Unter welchen Bedingungen würde die Fed die Zinsen wieder anheben? Die Bank of America erwartet, dass er Bereitschaft zu weiteren Zinsschritten signalisiert, falls die Inflation nicht weiter sinkt. Der wichtigste Inflationsindikator der Fed lag im Juli noch bei 3,7 Prozent und damit klar über dem Zwei-Prozent-Ziel.

    Für Aktien wäre eine klare Linie womöglich die bessere Nachricht. Bleibt Warsh dagegen erneut vage und spricht vor allem über langfristige Themen wie Produktivität oder Demografie, könnte der Anleihemarkt das als zu zurückhaltend werten. Mark Cabana von der Bank of America warnt dann vor einem Ausverkauf langlaufender US-Staatsanleihen. Die Rendite der 30-Jährigen könnte auf 5,5 Prozent oder höher steigen – ein Niveau, das seit Beginn des Jahrhunderts nicht mehr erreicht wurde.

    Damit würden auch Aktien erneut unter Druck geraten, besonders hoch bewertete Wachstums- und KI-Titel. Denn höhere Anleiherenditen verteuern Kapital und machen zukünftige Gewinne rechnerisch weniger wertvoll. Gleichzeitig konkurrieren die gewaltigen Finanzierungsbedürfnisse der KI-Konzerne mit der US-Staatsverschuldung von inzwischen 40 Billionen US-Dollar um Kapital. 

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    Hinzu kommt ein politischer Konflikt: Finanzminister Scott Bessent will ab September die Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen mindestens verdoppeln. Einige Strategen sehen darin einen Widerspruch zu Warshs bisherigem Kurs. Joseph Brusuelas von RSM formulierte es gegenüber CNBC drastisch: "Wir befinden uns hier in einer einzigartigen Situation, in der Maßnahmen des Finanzministeriums Warshs Vorgehen untergraben haben. Daher befindet sich der Fed-Vorsitzende zwischen Baum und Borke."

    Für Anleger läuft Jackson Hole damit auf einen einfachen Punkt hinaus: Je klarer Warsh seinen Zinskurs erklärt, desto geringer das Risiko einer Fehlinterpretation. Bleibt er kryptisch, könnte zuerst der Bondmarkt kippen – und danach die Aktien.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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