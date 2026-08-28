US-Anleihekrise zündet die nächste Edelmetall-Hausse

Nach Jahren der relativen Schwäche gegenüber physischem Gold deutet sich bei Minenaktien eine fundamentale Kehrtwende an. Während der breite Markt gebannt auf Inflations- und Zinsdaten starrt, baut sich am US-Anleihemarkt unter dem Druck ausufernder Staatsverschuldung der eigentliche Haupttreffer für die nächste Hausse auf. Angesichts schwindender Schutzfunktionen klassischer Anleihe-Portfolios hat bei institutionellen Großanlegern bereits eine merkliche Rotation eingesetzt – mit massiven Zuflüssen in Branchengrößen wie Newmont oder Wheaton Precious Metals.

Doch das meiste Potenzial schlummert noch tiefer im Sektor: Das historische Bewertungsverhältnis zwischen dem XAU-Index und dem Goldpreis verharrt nahe Rekordtiefs. Eine Rückkehr zu historischen Mittelwerten würde bedeuten, dass Minenaktien und Silber die prozentualen Gewinne des physischen Goldes in den kommenden sechs bis zwölf Monaten um ein Vielfaches übertreffen könnten.

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Kehrtwende im Edelmetallsektor: Warum Minenaktien vor einer gewaltigen Aufholjagd stehen

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