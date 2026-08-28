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    Minenaktien & Silber

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    US-Anleihekrise zündet die nächste Edelmetall-Hausse

    Minenaktien vor Neubewertung: Stress am US-Anleihemarkt, Geldmengenausweitung und Silber-Stärke könnten Kapital in Produzenten lenken und den Hebel auf die Metalle deutlich erhöhen.

    Minenaktien & Silber - US-Anleihekrise zündet die nächste Edelmetall-Hausse

    Nach Jahren der relativen Schwäche gegenüber physischem Gold deutet sich bei Minenaktien eine fundamentale Kehrtwende an. Während der breite Markt gebannt auf Inflations- und Zinsdaten starrt, baut sich am US-Anleihemarkt unter dem Druck ausufernder Staatsverschuldung der eigentliche Haupttreffer für die nächste Hausse auf. Angesichts schwindender Schutzfunktionen klassischer Anleihe-Portfolios hat bei institutionellen Großanlegern bereits eine merkliche Rotation eingesetzt – mit massiven Zuflüssen in Branchengrößen wie Newmont oder Wheaton Precious Metals.

    Doch das meiste Potenzial schlummert noch tiefer im Sektor: Das historische Bewertungsverhältnis zwischen dem XAU-Index und dem Goldpreis verharrt nahe Rekordtiefs. Eine Rückkehr zu historischen Mittelwerten würde bedeuten, dass Minenaktien und Silber die prozentualen Gewinne des physischen Goldes in den kommenden sechs bis zwölf Monaten um ein Vielfaches übertreffen könnten.

    Jetzt mehr erfahren:

    Kehrtwende im Edelmetallsektor: Warum Minenaktien vor einer gewaltigen Aufholjagd stehen

     

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    Minenaktien & Silber US-Anleihekrise zündet die nächste Edelmetall-Hausse Nach Jahren relativer Schwäche gegenüber physischem Gold deutet sich bei den Minenaktien eine fundamentale Wende an. Während der Blick vieler Marktteilnehmer gebannt auf Tagesdaten zur Inflation, Handelszöllen oder geopolitischen Krisen gerichtet bleibt, entscheidet sich die eigentliche Dynamik im Edelmetallsektor am US-Anleihemarkt, so Experten. Der dortige Stress, getrieben von steigenden Renditen und die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe, entwickelt sich zum zentralen Katalysator für die nächste Phase der Hausse bei Gold, Silber und den führenden Produzenten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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