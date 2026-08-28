Ontario erlebt neuen Goldrausch

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) erweitert seine Landposition in Ontario: Über eine Optionsvereinbarung sicherte sich das Unternehmen Mitte August den Zugriff auf die 122 Mineralienkonzessionen des Lost Lake-Projekts im Gold Rock Mining Camp im Norden der Provinz. Die Option wird ebenso wie ihre spätere Ausübung mit Cash und eigenen Aktien bezahlt. Die flächenmäßige Expansion bei Gold Rock folgt auf Erkenntnisse in der Tiefe. Ende Juli hatte Dryden Gold die Entdeckung zweier neuer goldhaltiger Strukturen auf den bisherigen Ländereien gemeldet.

Dryden Gold entdeckt bei Gold Rock neue goldhaltige Strukturen

Eine der Strukturen liegt in 250-500 Metern Tiefe. Die Geologen nehmen aufgrund der Konsistenz der Struktur und der Mineralisierung an, dass es sich um einen bedeutenden mineralisierten Korridor handeln könnte. Die zweite Struktur wurde in einem einzelnen Bohrloch entdeckt.

Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die mit den ersten Bohrungen 2023 ihren Anfang nahm. Seitdem hat Dryden Gold 34.000 Bohrmeter zurückgelegt und die mineralisierte Zone von drei Strukturen und zwei hochgradigen Zonen auf über fünfzehn Strukturen und ein Dutzend hochgradige Zonen erweitert. Unter den jüngsten Bohrergebnissen: 3,38 Gramm Gold pro Tonne über 4,30 Meter, einschließlich 19,90 Gramm über 0,50 Meter

Gute Stimmung in Ontarios Explorationscamps ist derzeit keine Seltenheit. Auf die steigenden Goldpreise folgten steigende Explorationsausgaben – die nun in immer kürzeren Abständen Ergebnisse nach sich ziehen. In den letzten Wochen meldeten zahlreiche Goldexplorer in Ontario starke Ergebnisse.

Ontarios Goldexplorer mit starken Ergebnissen

Die Cadillac Mines Aktie legte deutlich zu. Der Anlass: Das Unternehmen teilte mit, dass neue Bohrungen auf dem ehemaligen Goldabbaugebiet Kerr-Addison möglicherweise auf ein größeres Goldvorkommen im Tagebau hindeuten. Eine Bohrung lieferte ab einer Tiefe von 259 Metern rund 23 Meter mit einem Goldgehalt von 3,08 Gramm pro Tonne, darunter 6,4 Meter mit 5,26 Gramm Gold pro Tonne ab 260 Metern. Eine weitere Bohrung ergab 2,13 Gramm Gold pro Tonne über 38 Meter ab einer Tiefe von 192 Metern.