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    AKTIE IM FOKUS

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    BMW zieht etwas an - Citigroup erwartet positivere Schlagzeilen

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW-Aktien legen vorbörslich um 0,7 Prozent zu
    • Citigroup sieht positive Kurstreiber für BMW
    • BMW gilt gegenüber Mercedes als historisch günstig
    AKTIE IM FOKUS - BMW zieht etwas an - Citigroup erwartet positivere Schlagzeilen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem wenig bewegten Autosektor-Umfeld fallen die Aktien von BMW am Freitag mit vorbörslichen Gewinnen auf. Nach der sektorweiten Erholungsrally vom Vortag ging es im Tradegate-Handel für den Autobauer nochmals um 0,7 Prozent bergauf, während die Konkurrenten Volkswagen und Mercedes-Benz sich nur knapp über ihrem Vortagsniveau bewegten.

    Die Citigroup vergab BMW den Status "Positive Catalyst Watch" mit einer Frist von 90 Tagen. Analyst Harald Hendrikse erwartet damit positive Kurstreiber, auch wenn er sein Votum auf "Neutral" belässt.

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    Der Experte verwies in seiner Studie auf die bereits nach unten korrigierten Gewinnerwartungen am Markt in China, wo der negative Trend sein Extrem wohl überstanden habe. Wenige Monate nach einer Gewinnwarnung - wie zuletzt im Juni - lege die Aktie häufiger wieder zu.

    Mit Blick auf den Kapitalmarkttag Ende September, der unter neuer Führung stattfinde, seien die Erwartungen sehr niedrig angesetzt und im Vergleich zu Mercedes-Benz werde BMW auf einem historischen Tief bewertet. Er hält es daher für möglich, dass bald positive Schlagzeilen kommen und dazu führen, dass Spekulanten sich eindecken müssen, die auf fallende Kurse gesetzt hätten./tih/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 60,38 auf Tradegate (28. August 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,61 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,43 %/+59,46 % bedeutet.





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