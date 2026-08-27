Angst vor KI-Revolution wohl überzogen!

Aktien aus dem europäischen Softwaresektor profitierten am gestrigen Donnerstag von positiven Quartalszahlen großer US-Softwarekonzerne. Im Frankfurter Handel stiegen die SAP-Aktien nach Gewinnmeldungen zum Handelsauftakt zuletzt um 5,5 Prozent auf knapp 189,88 Euro. Dies reichte aus, um den Rückschlag vom Mittwoch auszugleichen. Die Aktien von Salesforce und Crowdstrike legten im vorbörslichen Handel deutlich zu, und zwar um 11,5 beziehungsweise 8 Prozent. Die beiden US-Konzerne hatten am Mittwoch nach US-Börsenschluss Quartalszahlen veröffentlicht, die die Anleger beruhigten. SAP hat sich von einem klassischen Softwareanbieter zu einem hochprofitablen Cloud-Plattformunternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen entwickelt. Entscheidenden Anteil daran hat, dass das Wachstum inzwischen nicht mehr ausschließlich auf Kosteneinsparungen beruht, sondern auf einer Kombination aus Cloud-Migration, ERP-Dominanz (Enterprise Resource Planning) und künstlicher Intelligenz (KI).

Die Aktie von SAP stieg vom Tiefstand am 23. September 2022 bei 79,58 Euro bis zum Allzeithoch am 19. Februar 2025 auf 283,50 Euro deutlich an. Diese Aufwärtsbewegung entspricht einer Rendite von rund 256 Prozent. Anschließend fiel der Kurs im Zusammenhang mit einem breiten Verkaufsdruck aufgrund des sogenannten Liberation-Day um 26 Prozent auf 210,20 Euro zurück. Seit dem Tief dieser Abwärtsbewegung am 7. April 2025 erholte sich der Kurs bis zum 6. Juni, bevor er wieder stufenweise auf etwa 127,50 Euro zurückging. Ab diesem Zeitpunkt beschleunigte sich der Kursanstieg und erreichte am 21. August 2026 einen Wert von 189,88 Euro. An diesem Widerstand scheiterte SAP zunächst, was jedoch nicht ausschließt, dass die Marke bei künftigen Versuchen überwunden werden kann. Es scheint, als befänden sich die Marktteilnehmer in Lauerstellung. Sollte die Angst vor einer Softwareentwicklung durch Künstlicher Intelligenz (KI) erneut aufkommen, könnte als nächste Unterstützung die Marke von 163,00 Euro ins Visier geraten. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits gezeigt, dass deutliche Kursverluste möglich sind. Fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,48 für das Jahr 2026 wieder etwas günstiger bewertet.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der SAP SE bis auf 216,75 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JY6QTM) überproportional mit einem Omega von 3,07 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 42 % und dem Ziel bei 216,75 Euro (5,24 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 28.09.2026 eine Rendite von rund 43 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 167,16 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 34 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,27 zu 1, wenn bei 167,16 Euro (2,42 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY6QTM Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,66 – 3,71 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 200,00 Euro Basiswert: SAP SE akt. Kurs Basiswert: 189,88 Euro Laufzeit: 16.06.2028 Kursziel: 5,24 Euro Omega: 3,07 Kurschance: + 43 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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