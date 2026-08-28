Inflation beschleunigt sich stärker als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich der Preisauftrieb wegen wieder höherer Ölpreise stärker als erwartet beschleunigt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im August im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Experten hatten damit gerechnet, dass die Teuerung etwas anzieht, aber im Schnitt nur mit einem Anstieg von 2,6 Prozent gerechnet.

Mit dem jüngsten Schub liegt die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder klar über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent anstrebt. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im August im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent. Hier hatten Analysten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet./zb/stk



