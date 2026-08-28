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    Aktien Asien

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    Abwartende Entwicklung wegen Notenbanktreffen in Jackson Hole

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen uneinheitlich, Bewegung begrenzt
    • Nikkei steigt 0,4 Prozent, Seoul fällt 1,8 Prozent
    • Hongkong legt zu, Festlandbörsen geben leicht nach
    Aktien Asien - Abwartende Entwicklung wegen Notenbanktreffen in Jackson Hole
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich entwickelt. Dabei hielten sich die Veränderungen insgesamt in Grenzen. Das Notenbanktreffen in Jackson Hole dämpfte die Handelsaktivitäten.

    "Die Anleger warten Jackson Hole ab", stellte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank fest. Dabei gilt die Aufmerksamkeit den Ausführungen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh. "Seine Worte werden vor allem daraufhin abgeklopft werden, wie er das Spannungsverhältnis zwischen Inflation, Wachstum und dem künftigen geldpolitischen Kurs einordnet", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

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    Der Nachhall der Zahlen von Nvidia blieb gering. "Betrachtet man den Gesamtmarkt, könnte man durchaus von einer ziemlich verhaltenen Kursreaktion auf eigentlich starke Nvidia-Zahlen sprechen", so Stanzl. Das zeigte sich an der südkoreanischen Börse, die nach den Vortagsgewinnen nun wieder um 1,8 Prozent nachgab. Auf Wochensicht tendierte der Index damit unverändert.

    Etwas besser präsentierten sich japanische Aktien. Der Nikkei 225 schloss mit 66.405,56 Punkten 0,4 Prozent fester und tendierte damit auf Wochensicht ebenfalls wenig verändert. "Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio sind lediglich im Rahmen der Erwartungen gestiegen und das dämpft die Inflationssorgen wieder etwas", stellte Andreas Lipkow, Marktanalyst vom Broker CMC Markets, fest. Andererseits sei die Nachfrage nach einer zweijährigen Staatsanleihe im Rahmen einer Auktion enttäuschend ausgefallen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Darauf hin seien die Renditen gestiegen.

    An den chinesischen Börsen gab es ein durchwachsenes Bild. So stieg der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent sank.

    Der australische S&P ASX 200 gewann unterdessen um 0,6 Prozent auf 9.092,30 Punkte und erholte sich damit von den jüngsten Verlusten./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 195 auf Tradegate (28. August 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,32 %/+105,76 % bedeutet.





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