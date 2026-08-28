ESR Tech stellt auf der IFA 2026 unter dem Motto „Designed for What’s Next“ seine neusten Produkte vor

Innovationen in den Bereichen Schutz, Material, Display-Beständigkeit und Ladetechnologien zeigen, wie ESR Tech das Kundenfeedback in bessere Produkte umsetzt

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BERLIN, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- ESR Tech, eine der weltweit führenden Marken für hochwertiges Technikzubehör für Smartphones, Tablets, Smartwatches und Airpods, wird auf der IFA 2026 vom 4. bis 8. September 2026 in Berlin neue Produkte für die Bereiche Laden, Schutz und Produktivität an ihrem Stand H3.2-121 präsentieren.

Unter dem Motto „Designed for What's Next" werden Highlights wie neue hochwertige Materialien, unabhängig getestete Anti-Vergilbungstechnologie sowie neue Bildschirmschutz-Lösungen vorgestellt. Im Charging-Bereich werden ein aktiv gekühltes Qi2-Wireless-Ladegerät mit 25 W sowie kompakte, leistungsstarke Ladelösungen für den mobilen Alltag gezeigt.

„Großartige Technikerlebnisse hängen oft von Details ab, die schnell übersehen werden – beispielsweise wie sich eine Hülle in der Hand anfühlt, wie klar sie im Laufe der Zeit bleibt, das Vertrauen in den Schutz des Displays oder die Sorge darüber, wie warm das Gerät beim Laden wird", sagt Tim Wu, CEO von ESR Tech. „Bei dem Motto ‚Designed for What's Next' geht es darum, auf diese alltäglichen Anliegen zu achten und zu überlegen, wie wir sie verbessern können. Wir freuen uns auf der IFA 2026 vorzustellen, wie durchdachtes Design, innovative Materialien und Technik zusammenwirken können, um diese Erlebnisse in sinnvolle Produktverbesserungen für die Nutzer:innen umzusetzen."

Hochwertiges Material, ausgefeiltes Erlebnis

ESR Tech erweitert die Design-Möglichkeiten von Smartphone-Schutzhüllen und bringt eine Variante aus hochwertigem Silikonleder auf den Markt, die sich weich anfühlt und dennoch robust genug für den täglichen Gebrauch ist. Dieses Material wurde dafür entwickelt, Kratzer zu verhindern sowie ein edles, hochwertiges Gefühl zu vermitteln, ohne dabei die Alltagstauglichkeit zu beeinträchtigen.