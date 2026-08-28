SLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27: Q4-/FY25/26-Zahlen
SLR schließt das Geschäftsjahr 25/26 mit solidem Wachstum ab und setzt klare Schwerpunkte für Effizienz, Profitabilität und künftiges Mengenwachstum.
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- **Q4 25/26:** Umsatz von 57,9 Mio. EUR, ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahresquartal; das bereinigte EBITDA lag bei 4,9 Mio. EUR und die Marge bei 8,5 %.
- **Geschäftsjahr 25/26:** Der Umsatz stieg vorläufig um 10 % auf 213,3 Mio. EUR.
- **Jahresergebnis:** Das bereinigte EBITDA erreichte 17,7 Mio. EUR und damit das untere Ende der Prognose von 18 bis 20 Mio. EUR; das IFRS-EBITDA lag bei 15,9 Mio. EUR.
- **Absatzentwicklung:** Im Gesamtjahr wurden 107 Kilotonnen Sphäroguss-Komponenten verkauft – mehr als ursprünglich prognostiziert, aber weniger als zuletzt erwartet.
- **Operative Prioritäten:** SLR will Prozesse, operative Effizienz und Profitabilität verbessern, insbesondere am Standort Elsterheide und angesichts eines veränderten Produktmixes.
- **Ausblick 26/27:** Das Unternehmen erwartet eine Produktion bzw. Absatzmenge von 115 bis 120 Kilotonnen; eine Ergebnisprognose soll mit dem finalen Geschäftsbericht veröffentlicht werden.
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