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    Planet Ventures gibt strategische Investition in Starcloud bekannt, einen Pionier für weltraumbasierte KI-Rechenzentren

    Planet Ventures gibt strategische Investition in Starcloud bekannt, einen Pionier für weltraumbasierte KI-Rechenzentren
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 28. August 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine indirekte Investition in Höhe von 100.000 USD in Starcloud Inc. („Starcloud“) getätigt hat, ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen, das die Kategorie der orbitalen Rechenzentren (ODC) ins Leben gerufen hat, die darauf ausgelegt sind, Recheninfrastruktur für künstliche Intelligenz („KI“) im Weltraum bereitzustellen. Die Investition erfolgte über eine Kapitalbeteiligung an einer Zweckgesellschaft (SPV) namens ST-0504 Fund I.

     

    Starcloud verfolgt die Vision, eine großangelegte Datenverarbeitungsinfrastruktur im Orbit einzusetzen und dabei Solarenergie und die Weltraumumgebung zu nutzen, um die weltweit wachsende Nachfrage nach KI und Hochleistungs-Datenverarbeitung zu bedienen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass weltraumbasierte Rechenzentren Vorteile bieten könnten, einschließlich des Zugangs zu kontinuierlicher Sonnenenergie, Abstrahlkühlung sowie der Möglichkeit, die Datenverarbeitungsinfrastruktur ohne bestimmte Einschränkungen bezüglich Land, Energie und Genehmigungen zu skalieren, die mit terrestrischen Rechenzentren verbunden sind. Da Trägerraketen die Kosten pro Kilogramm in den Orbit kontinuierlich senken, nähert sich ein Break-even-Punkt rasch, an dem der Bau von ODCs günstiger sein wird als jener von Rechenzentren auf der Erde.

     

    Die Investition von Planet war Teil der kürzlich von Starcloud bekannt gegebenen Series-A-Erweiterungsfinanzierung in Höhe von 250 Millionen USD bei einer gemeldeten Bewertung von 2,3 Milliarden USD nach der Finanzierung. Die Finanzierung wurde von Manhattan West angeführt und beinhaltete die Beteiligung von unter anderem NVIDIA, Cisco Investments, Benchmark, EQT, Soma, NFX und 776. Laut Starcloud erhöht die jüngste Finanzierung das insgesamt vom Unternehmen aufgebrachte Kapital auf etwa 450 Millionen USD (Quelle: https://techcrunch.com/2026/08/21/starcloud-raises-200-million-for-orb ...). Das Unternehmen wurde Ende 2024 von Philip Johnston, Ezra Feilden und Adi Oltean gegründet und vor dem Eintritt in den führenden Start-up-Inkubator Y-Combinator von Nebular VC und Everywhere Ventures unterstützt (Quelle: https://www.ycombinator.com/companies/starcloud?utm_source=chatgpt.com).

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    Planet Ventures gibt strategische Investition in Starcloud bekannt, einen Pionier für weltraumbasierte KI-Rechenzentren Vancouver, British Columbia – 28. August 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine indirekte Investition in Höhe von 100.000 USD in …
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