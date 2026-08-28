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    Adelayde Exploration ermittelt mehrere unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Antimon-/Wolframprojekt George Lake South neben der ehemals produzierenden Mine Lake George

    Adelayde Exploration ermittelt mehrere unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Antimon-/Wolframprojekt George Lake South neben der ehemals produzierenden Mine Lake George
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, B.C. – 28. August 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (ADDY - CSE) (SPMTF - OTC) (A41AGV - WKN) (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) freut sich, die Ergebnisse der vor Kurzem abgeschlossenen magnetischen Flugvermessung über dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Antimonprojekt George Lake South (das „Konzessionsgebiet“) in York County in New Brunswick und der anschließenden geophysikalischen 3D-Inversion bekannt zu geben. Anhand der von der unabhängigen geowissenschaftlichen Beratungsfirma Geoscience North absolvierten und ausgewerteten Arbeiten konnten mehrere eigenständige, bislang unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet ermittelt werden, die eine ähnliche geophysikalische Signatur wie jene des mineralisierten Systems in der angrenzenden, ehemals produzierenden Antimon-Wolfram-Molybdän-Gold-Mine Lake George aufweisen. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

     

    Highlights

     

    • Mit einer neuen hochauflösenden Flugvermessung der Gesamtmagnetfeldstärke (TMI) direkt über dem Konzessionsgebiet konnten mehrere kohärente, eigenständige Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke auf dem Konzessionsgebiet von Adelayde ermittelt werden, die eine ähnliche Beschaffenheit und Intensität wie die Anomalien aufweisen, die mit den historischen Lagerstätten Lake George in Zusammenhang stehen.
    • Die Modellierung der neuen Messdaten anhand dreidimensionaler magnetischer Vektorinversion (MVI) bestätigt, dass es sich bei den magnetischen Anomalien um reale geologische Merkmale in Oberflächennähe anstelle von Messartefakten handelt, und ermöglicht eine Definition ihrer ungefähren Größe, Tiefe und Ausrichtung für die Planung von Anschlussarbeiten.
    • Die magnetischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet liegen entlang desselben regionalen Strukturkorridors, der mit dem Verlauf der Magaguadavic Fault in Zusammenhang steht und der die Mine Lake George und andere Zinn-Wolfram-Antimon-Vorkommen im Südwesten von New Brunswick beherbergt.
    • Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des metamorphischen Kontakthofs des Pokiok Batholith, desselben geologischen Milieus, das mit der Mineralisierung in den Lagerstätten Lake George in Verbindung gebracht wird, und innerhalb der breiteren Ausmaße eines regional bedeutenden geochemischen Antimontrends in Geschiebematerial, dessen Zentrum im Revier Lake George liegt.
    • Die neu ermittelten magnetischen Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet wurden bislang noch nicht anhand von Bohrungen erprobt und stellen daher mehrere neue vorrangige Explorationsziele für das Unternehmen dar.

     

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