Adelayde Exploration ermittelt mehrere unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Antimon-/Wolframprojekt George Lake South neben der ehemals produzierenden Mine Lake George

Vancouver, B.C. – 28. August 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (ADDY - CSE) (SPMTF - OTC) (A41AGV - WKN) (das „Unternehmen“ oder „Adelayde“) freut sich, die Ergebnisse der vor Kurzem abgeschlossenen magnetischen Flugvermessung über dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Antimonprojekt George Lake South (das „Konzessionsgebiet“) in York County in New Brunswick und der anschließenden geophysikalischen 3D-Inversion bekannt zu geben. Anhand der von der unabhängigen geowissenschaftlichen Beratungsfirma Geoscience North absolvierten und ausgewerteten Arbeiten konnten mehrere eigenständige, bislang unerprobte magnetische Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet ermittelt werden, die eine ähnliche geophysikalische Signatur wie jene des mineralisierten Systems in der angrenzenden, ehemals produzierenden Antimon-Wolfram-Molybdän-Gold-Mine Lake George aufweisen. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.