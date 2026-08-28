Evonik baut in Vancouver Produktion für lipidbasierte Wirkstoffe aus
Evonik setzt in Vancouver ein starkes Zeichen für die Zukunft moderner Arzneimittel: Eine neue GMP-Anlage für lipidbasierte Wirkstoffabgabe entsteht.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Evonik baut in Vancouver eine neue GMP-Produktionsanlage für lipidbasierte Wirkstoffabgabe, darunter Lipidnanopartikel (LNPs) und liposomale Systeme.
- Das Unternehmen investiert insgesamt mehr als 150 Millionen kanadische Dollar (rund 93 Millionen Euro) in den Ausbau.
- Die kanadische Regierung unterstützt das Projekt über den Strategic Response Fund mit bis zu 68 Millionen kanadischen Dollar (rund 42 Millionen Euro).
- Die Arzneimittelproduktion in der neuen Anlage soll Ende 2029 beginnen und Pharma- sowie Biotech-Kunden bis zur kommerziellen Herstellung unterstützen.
- Evonik verdreifacht dadurch seine Produktionskapazitäten für fortschrittliche pharmazeutische Produkte und verbessert Qualitätssicherung sowie mikrobiologische Testmöglichkeiten.
- Der Ausbau reagiert auf die wachsende Nachfrage nach LNP-Technologien für Impfstoffe und nukleinsäurebasierte Therapien; der globale LNP-Markt soll bis 2034 auf 2,7 Milliarden US-Dollar wachsen.
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