Allane steigert alle zentralen Kennzahlen im 1. Halbjahr 2026
Dynamisches Wachstum, steigende Vertragszahlen und deutlich bessere Erträge: Die Allane Mobility Group legt im ersten Halbjahr 2026 starke Zahlen vor.
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- Die Allane Mobility Group steigerte im ersten Halbjahr 2026 den operativen Konzernumsatz um 19,0 % auf 324,3 Mio. Euro.
- Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich gegenüber Ende 2025 um 10,2 % auf 172.900 Verträge.
- Besonders stark wuchs das Captive Leasing: Der Vertragsbestand stieg um 30,8 % auf 76.500 Verträge.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich deutlich von 5,2 Mio. auf 13,4 Mio. Euro; die operative Umsatzrendite stieg auf 4,1 %.
- Das EBITDA erhöhte sich um 15,9 % auf 226,9 Mio. Euro; der gesamte Konzernumsatz wuchs um 23,4 % auf 488,8 Mio. Euro.
- Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose 2026: 170.000–185.000 Verträge, 670–720 Mio. Euro operativer Umsatz und 25–35 Mio. Euro EBT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Allane ist am 28.08.2026.
Der Kurs von Allane lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,83 % im Plus.
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