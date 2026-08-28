Richter stoppt Pentagon: Anthropic siegt vorerst im Milliarden-Krimi

Auslöser des Konflikts waren die von Anthropic gesetzten Grenzen für den Einsatz seiner KI-Modelle: Sie dürfen weder zur Massenüberwachung von US-Bürgern noch in autonomen Waffensystemen genutzt werden. Das Pentagon verlangt dagegen Nutzungsrechte für "jeden rechtmäßigen Zweck" und weist Vorgaben durch private Unternehmen zurück.

Anthropic hat im erbitterten Machtkampf mit dem Pentagon einen spektakulären Etappensieg errungen. Eine US-Bundesrichterin stoppte die Einstufung des Claude-Entwicklers als Risiko für die nationale Lieferkette. Für das KI-Unternehmen stand dabei womöglich ein Milliardengeschäft auf dem Spiel.

Die kalifornische Richterin Rita Lin (48) urteilte nun, dass Anthropic unrechtmäßig als Lieferkettenrisiko eingestuft worden sei, um wegen der Regierungskritik des Unternehmens ein Exempel zu statuieren. Für die Annahme, Anthropic könnte sein KI-Modell tatsächlich sabotieren, gebe es keine Grundlage. Bereits im Frühjahr hatte Lin die Umsetzung der Regierungsentscheidung blockiert.

Der Schritt des Pentagon war beispiellos: Erstmals wurde ein US-Unternehmen öffentlich auf Grundlage eines Beschaffungsgesetzes als Lieferkettenrisiko eingestuft. Anthropic war damit von bestimmten Militäraufträgen ausgeschlossen.

Anthropic begrüßte das Urteil und will weiter mit der Regierung an KI-Lösungen für die nationale Sicherheit arbeiten. Doch ausgestanden ist der Konflikt nicht. In Washington läuft eine zweite Klage gegen eine separate Einstufung, die Anthropic auch von zivilen Regierungsaufträgen ausschließen könnte. Der Sieg ist groß – der gefährlichste Teil des Milliardenkampfs könnte aber noch bevorstehen.

Der Börsengang von Anthropic könnte Ende September oder Anfang Oktober 2026 erfolgen. Laut einem Medienbericht wird der öffentliche Börsenprospekt kurz nach dem US-Feiertag Labor Day am 7. September erwartet. Einen verbindlichen IPO-Termin gibt es noch nicht. Anthropic hat den Börsenantrag bereits im Juni vertraulich eingereicht.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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