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    Spanien

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    Inflationsrate steigt auf höchsten Stand seit Anfang 2023

    Für Sie zusammengefasst
    • Spaniens Inflation steigt im August auf 4,5 Prozent
    • Höhere Energiekosten treiben die Teuerung weiter an
    • EZB-Ziel von zwei Prozent bleibt deutlich verfehlt
    Spanien - Inflationsrate steigt auf höchsten Stand seit Anfang 2023
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Teuerung im August wegen der gestiegenen Energiekosten weiter beschleunigt. Allerdings blieb das Tempo etwas hinter den Erwartungen der Experten zurück. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 4,5 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Anfang 2023. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 3,9 Prozent gelegen.

    Die Teuerung in Spanien liegt damit weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von 2 Prozent anstrebt. In Frankreich lag die Teuerung im August nach am Freitag veröffentlichten Daten auch über dieser Marke. Viele Experten gehen daher davon aus, dass damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der EZB im kommenden Monat steigt.

    Der Anstieg in Spanien blieb allerdings leicht hinter der Erwartung der Experten zurück. Die von Bloomberg befragten Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Inflationsrate von 4,6 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich zogen die spanischen Verbraucherpreise im August um 0,6 Prozent an, nachdem sie im Juli noch stagniert hatten.

    Am Devisenmarkt spielten die am Freitagmorgen veröffentlichten Preisdaten aus Frankreich und Spanien zunächst keine Rolle. Der Euro kostete kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen mit 1,1646 Dollar weiter in etwa so viel wie davor und am Donnerstagabend./zb/stk






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