Workday (A) Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Workday (A). Sie steigt um +9,05 % auf 167,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Workday (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 167,50€, mit einem Plus von +9,05 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Workday (A) über einen Zuwachs von +42,35 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um -9,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Workday (A) bisher ein Minus von -16,01 %.

Während Workday (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,24 %.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,09 % 1 Monat +18,84 % 3 Monate +42,35 % 1 Jahr -22,22 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 28.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 201 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,69 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,08 %. SAP notiert im Plus, mit +0,21 %. ServiceNow legt um +0,29 % zu

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Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.