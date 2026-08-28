Europas Börsen legen zu, angetrieben von Nvidia – Öl und Gold fallen

Größte DAX-Gewinner sind aktuell RWE, Brenntag und Bayer . Chemiewerte legen zu. Die deutsche Chemieindustrie verzeichnet im August einen kräftigen Stimmungsumschwung. Wie das Ifo-Institut mitteilte, kletterte der Geschäftsklimaindex für die Branche von minus 26,3 Punkten im Juli auf nun minus 2,4 Punkte. Erstmals seit vier Jahren beurteilen die Chemieunternehmen ihre aktuelle Geschäftslage wieder positiv: Der entsprechende Indikator stieg von minus 14,6 auf plus 11,6 Punkte. Auch bei den Geschäftserwartungen zeigt der Trend nach oben - das Barometer hellte sich von minus 37,2 auf minus 15,5 Punkte auf.

Der DAX ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Aktuell (Stand: 09:30 Uhr) gewinnt der deutsche Leitindex 0,5 Prozent auf rund 26.490 Punkte. Rückenwind kommt vor allem von der Wall Street, wo starke Nvidia-Zahlen die Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms zunächst zurückgedrängt haben. Der Euro-Stoxx-50-Index gewinnt etwa 0,7 Prozent und der Stoxx 600 rund 0,6 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist positiv. "Das Allzeithoch ist nur eine Haaresbreite entfernt", sagt Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Wenn die Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh die richtigen Signale sendet, könnte sich der DAX auf einem neuen Rekordhoch ins Wochenende verabschieden."

Anleger warten auf den Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbanktreffen in Jackson Hole. Die Märkte hoffen auf Hinweise, wie die US-Notenbank auf die hartnäckig hohe Inflation reagieren will. Für eine Zinserhöhung im September wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent eingepreist, bis Dezember gilt ein weiterer Zinsschritt am Markt dagegen als weitgehend erwartet.

Asien: Nvidia-Effekt trifft auf Zurückhaltung

An den asiatischen Börsen zeigt sich am Freitag ein gemischtes Bild. Der Nikkei 225 gewinnt rund 0,4 Prozent, Taiwan legt dank der starken Vorgaben für Halbleiterwerte rund 0,8 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong rund 0,1 Prozent. Dagegen verliert der südkoreanische Kospi 1,8 Prozent mit schwachen Aktien von Samsung und SK Hynix, die vom Nvidia-Auftrieb nicht profitieren können.

Im Mittelpunkt bleibt der Technologiesektor. Nvidia war am Donnerstag nach starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick um fast neun Prozent gestiegen. Vor allem der Hinweis, dass der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz noch über Jahre anhalten könnte, stützte Techwerte weltweit. In Asien profitieren davon insbesondere Nvidia-Zulieferer aus Taiwan.

Wall Street: Nvidia lässt Nasdaq springen

Die Vorgaben aus den USA fallen klar positiv aus. Der Dow Jones gewann am Donnerstag 0,2 Prozent, der S&P 500 legte 0,7 Prozent zu und der Nasdaq stieg sogar um 1,6 Prozent. Der Technologiesektor im S&P 500 sprang um 3,4 Prozent nach oben. Haupttreiber war erneut Nvidia.

Die Gap-Aktie legte nachbörslich trotz eines durchwachsenen Quartalsberichts um 15 Prozent zu, nachdem der Einzelhandelskonzern einen neuen Geschäftsführer für die angeschlagene Marke Old Navy bekannt gegeben hatte. Marvell Technology gab um etwa 6 Prozent nach, nachdem das Unternehmen eine Prognose für die Non-GAAP-Bruttomarge im laufenden Quartal veröffentlicht hatte, die die Erwartungen der Wall Street enttäuschte.

Die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq liegen 0,1 Prozent beziehungsweise 0,3 Prozent im Minus. Dow-Futures gewinnen 0,2 Prozent.

Öl fällt deutlich – Gold gibt leicht nach

Entspannung gibt es am Ölmarkt. Brent kostet am Morgen rund 89,10 US-Dollar je Barrel, WTI etwa 83,00 US-Dollar. Beide Sorten verlieren etwa 0,7 Prozent und steuern auf deutliche Wochenverluste zu. Brent liegt seit Wochenbeginn mehr als fünf Prozent im Minus, WTI rund vier Prozent. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung rund um die Straße von Hormus drücken die Preise, auch wenn Washington bislang wenig Interesse an direkten Gesprächen mit Teheran zeigt.

Auch Gold gibt etwas nach. Die Feinunze kostet rund 4.660 US-Dollar und verliert etwa 0,1 Prozent. Auf Wochensicht liegt das Edelmetall leicht im Minus. Vor der Warsh-Rede vermeiden Anleger offenbar größere neue Positionen.

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Euro unter 1,17 Dollar – Yen wieder schwächer

Am Devisenmarkt bewegt sich der Euro bei rund 1,165 US-Dollar. Der US-Dollar hält sich insgesamt nahe einem Wochenhoch. Auch hier dominiert das Warten auf Jackson Hole: Entscheidend dürfte sein, ob Warsh die zuletzt ausgesprochen falkenhaften Signale anderer Fed-Mitglieder bestätigt oder versucht, die Märkte zu beruhigen.

Der Yen notiert bei etwa 159,5 Yen je US-Dollar und hat damit erneut einen Teil seiner Gewinne nach der gemeinsamen Intervention Japans und der USA abgegeben. Die Währung bleibt damit ein sensibles Thema für Tokio, zumal der Yen zwischenzeitlich bis auf ein 40-Jahres-Tief von 164 Yen je Dollar gefallen war.

Bitcoin knapp unter 80.000 Dollar

Am Kryptomarkt bleibt die Stimmung freundlich. Bitcoin notiert bei rund 79.773 US-Dollar und steuert auf den stärksten Monatsgewinn seit Ende 2024 zu. Rückenwind liefern der schwächere Dollar der vergangenen Wochen, Sorgen über die Kaufkraft klassischer Währungen und die Hoffnung auf kryptofreundlichere Regeln in den USA.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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