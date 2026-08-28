Mercedes-Benz-Zertifikat mit 16%-Chance und 35% Sicherheitspuffer

Trotz der deutlich gesunkenen Absatzzahlen in China bekräftigten Experten wegen der im Verhältnis zu Mitbewerbern höheren Beständigkeit des Konzerns und der bevorstehenden Modelloffensive mit Kurszielen von bis zu 73 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie.

Anlage-Idee: Wer auf dem im Vergleich zu den Jahreshöchstständen ermäßigten Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Mercedes-Benz-Aktie in Erwägung zieht und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Mercedes-Benz-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Mercedes-Benz-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 30,25 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 53,25 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE000DN40J52), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 53,25 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 30,25 Euro. Beim Mercedes-Benz-Aktienkurs von 46,31 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 46,23 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 46,23 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 15,84 Prozent (gleich 11 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,68 Prozent auf 30,25 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Mercedes-Benz-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 30,25 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 46,23 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktien oder von Anlageprodukten auf Mercedes-Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.