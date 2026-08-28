108-Millionen-Deal für Saab: Jetzt winkt noch deutlich mehr

Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat einen weiteren Auftrag für sein Luftverteidigungssystem RBS 70 NG an Land gezogen. Das Logistikkommando der finnischen Streitkräfte bestellte das Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem für umgerechnet rund 108 Millionen Euro. Der Vertrag könnte für Saab noch deutlich mehr Geschäft bringen. Er ermöglicht Finnland, künftig weitere RBS-70-NG-Systeme sowie Schulungen, Ersatzteile und Wartungsausrüstung zu bestellen. Damit eröffnet der Erstauftrag auch Potenzial für zusätzliche Folgeumsätze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Saab ist Finnland bereits ein langjähriger Kunde. Die finnischen Streitkräfte nutzen die Vorgängerversion des RBS 70 seit 2008. Mit der neuen Generation wird die Luftverteidigung nun modernisiert. Das RBS 70 NG verfügt über eine störungsresistente lasergelenkte Rakete sowie automatische Zielverfolgung und integrierte Nachtsichtfähigkeit. Dadurch sollen unter anderem die Trefferwahrscheinlichkeit und die Einsatzmöglichkeiten verbessert werden.

"Mit RBS 70 NG erhält Finnland eine hochmoderne Kurzstrecken-Luftverteidigungsfähigkeit, um sich effektiv gegen sich wandelnde Bedrohungen aus der Luft zu schützen", erklärte Görgen Johansson, Chef des Saab-Geschäftsbereichs Dynamics. Für Saab setzt sich damit die hohe Nachfrage nach Luftverteidigungs- und Raketensystemen fort.

Für Saab ist der Finnland-Deal vor allem strategisch interessant. Der Auftrag reiht sich in eine Serie neuer Bestellungen für das RBS 70 NG aus europäischen NATO-Staaten ein. Lettland, Schweden, Tschechien und Litauen haben zuletzt ebenfalls Großaufträge für das System oder die dazugehörigen Raketen vergeben. Gleichzeitig steigen die europäischen Verteidigungsbudgets weiter. Finnland allein will seine NATO-definierten Verteidigungsausgaben bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich erhöhen. Da der Vertrag weitere Bestellungen, Ersatzteile, Schulungen und Wartung ermöglicht, könnte aus dem rund 108 Millionen Euro schweren Erstauftrag für Saab ein langfristiges Geschäft werden. Der Konzern befindet sich ohnehin auf Wachstumskurs: Ende Juni standen Aufträge im Gegenwert von rund 28,7 Milliarden Euro in den Büchern.

Die Aktie von Saab ist am Freitag (9:50 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,45 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 57,71 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 57,98EUR auf Tradegate (28. August 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

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