Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 28.08. - FTSE Athex 20 schwach -1,60 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:55) bei 26.499,30 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: BMW +2,19 %, RWE +2,10 %, Brenntag +1,77 %
Flop-Werte: Scout24 -0,99 %, Qiagen -0,49 %, Hannover Rueck -0,47 %
Der MDAX steht bei 33.068,65 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Deutz +3,48 %, Lanxess +2,43 %, Aurubis +2,39 %
Flop-Werte: CTS Eventim -1,70 %, AIXTRON -1,45 %, TRATON -1,23 %
Der TecDAX steht bei 4.115,47 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Jenoptik +1,61 %, SMA Solar Technology +1,34 %, PVA TePla +1,16 %
Flop-Werte: AIXTRON -1,45 %, Draegerwerk -0,81 %, HENSOLDT -0,69 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.464,15 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Hermes International +2,86 %, EssilorLuxottica +2,72 %, BMW +2,19 %
Flop-Werte: Vinci -1,27 %, Wolters Kluwer -1,18 %, Koninklijke Ahold Delhaize -0,70 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:37) bei 6.762,37 PKT und steigt um +1,23 %.
Top-Werte: STRABAG +9,31 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,14 %, Lenzing +1,40 %
Flop-Werte: PORR -0,98 %, EVN -0,60 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:28) bei 14.412,11 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: ABB +1,17 %, CIE Financiere Richemont +0,93 %, Kuehne + Nagel International +0,71 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -0,87 %, Holcim -0,64 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.392,32 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Hermes International +2,86 %, EssilorLuxottica +2,72 %, LEGRAND +2,51 %
Flop-Werte: ORANGE -1,70 %, Eiffage -1,52 %, Vinci -1,27 %
Der SE 30 steht bei 3.337,88 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: ABB +1,17 %, Volvo Registered (B) +0,83 %, Sandvik +0,67 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,03 %, Securitas Shs(B) -0,62 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.780,00 PKT und fällt um -1,60 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,52 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,45 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,43 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -0,41 %, Coca-Cola HBC -0,19 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,11 %
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