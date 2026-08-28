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    Die Calls werden aggressiver

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    Nvidia hat rasiert – jetzt wird am Optionsmarkt noch höher gezockt

    Tom Lee sieht bei Nvidia selbst nach der Rallye noch Luft. Am Optionsmarkt zielt die größte Call-Position bereits deutlich über den aktuellen Kurs.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidias größter Call zielt auf 260 Dollar
    • Optionsmarkt setzt weiter auf steigende Nvidia-Kurse
    • Starke Zahlen stützen weitere Nvidia-Kursgewinne
    • Report: KI braucht Strom
    Die Calls werden aggressiver - Nvidia hat rasiert – jetzt wird am Optionsmarkt noch höher gezockt
    Foto: DALL*E

    Der Optionsmarkt setzt nach Nvidias Quartalszahlen weiter auf steigende Kurse – und zwar deutlich über das aktuelle Niveau hinaus. Besonders auffällig ist ein Call auf 260 US-Dollar (rund 223 Euro), also eine Wette auf steigende Kurse bis zum 25. September. Mit 31.842 offenen Kontrakten ist diese Position die größte der gesamten Optionskette. Vom Donnerstagsschluss bei 227,98 US-Dollar müsste Nvidia dafür noch rund 14 Prozent zulegen.

    Auch darunter liegen große bullishe Positionen. Beim 250-Dollar-Call sind 28.914 Kontrakte offen, bei 240 US-Dollar 25.731 und bei 230 US-Dollar 22.619. Selbst der 300-Dollar-Call kommt noch auf 15.847 offene Kontrakte. Das bedeutet nicht automatisch, dass Händler Nvidia tatsächlich bei 260 oder 300 US-Dollar erwarten. Es zeigt aber, dass viele Marktteilnehmer gezielt auf eine Fortsetzung der Rallye setzen oder sich für dieses Szenario positionieren. Auf der Unterseite ist der 200-Dollar-Put mit 24.107 offenen Kontrakten die größte Absicherungsposition.

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    Rund um die Quartalszahlen lag der Optionsmarkt bereits erstaunlich nah an der tatsächlichen Bewegung. Eingepreist war eine Schwankung von etwa plus oder minus 6,1 Prozent, vorbörslich sprang Nvidia zunächst rund sieben Prozent nach oben. Im regulären Handel gewann die Aktie schließlich fast neun Prozent und erhöhte ihren Börsenwert um rund 440 Milliarden US-Dollar.

    Fundstrat-Chefstratege Tom Lee sieht trotz der Rallye noch Spielraum. "Auffällig ist, dass Nvidias Multiplikator weiterhin sehr niedrig ist. Es gab also diese massiven Revisionen. Die Aktie hat nicht Schritt gehalten. Jetzt sinkt das KGV weiter", sagte Lee in einem Interview mit CNBC. Fundstrat hält deshalb neue Allzeithochs für möglich, wenn Nvidia die Gewinne nach den Zahlen behaupten kann.

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    Die fundamentale Basis dafür liefern starke Zahlen. Nvidia steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 111 Prozent auf 2,22 Dollar zu. Für das laufende Quartal stellt der Konzern rund 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Besonders stark fiel zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 aus: Finanzchefin Colette Kress stellte ein Umsatzwachstum von 70 Prozent in Aussicht, während die Wall Street zuvor nur mit 44 Prozent gerechnet hatte.

    Damit bleibt der Optionsmarkt klar auf Angriff eingestellt. Die größte Position liegt bei 260 US-Dollar – und damit deutlich oberhalb dessen, was der Markt für den kommenden Monat normalerweise einpreist.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 193,5EUR auf Tradegate (28. August 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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