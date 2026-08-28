Zahl der Arbeitslosen nimmt im August zu
Für Sie zusammengefasst
- Arbeitslosenzahl steigt im August auf 3,061 Millionen
- Im Monatsvergleich steigt die Zahl um 54.000
- Im Jahresvergleich gibt es 36.000 Arbeitslose mehr
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 54.000 auf 3,061 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl liegt damit 36.000 höher als im August 2025, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent zu./igl/DP/stw
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