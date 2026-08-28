Zahl der Arbeitslosen nimmt im August zu Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat um 54.000 auf 3,061 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl liegt damit 36.000 höher als im August 2025, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die …



