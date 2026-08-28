Vantage erweitert sein Pre-IPO-CFD-Angebot um Unitree Robotics angesichts des wachsenden Interesses an Frontier-KI

Der Unitree Pre-IPO CFD ist ein gehebeltes Derivatprodukt, das berechtigten Kunden die Möglichkeit bietet, von den Schwankungen des jeweiligen Referenzkurses zu profitieren, der gemäß der geltenden Preisbildungsmethodik und den Handelsbedingungen von Vantage ermittelt wird. Er gewährt weder das Eigentum an Unitree-Aktien noch eine Beteiligung am oder einen Anspruch auf den Börsengang von Unitree oder eine Zuteilung im Rahmen des Börsengangs, noch Stimmrechte, Dividenden oder sonstige Aktionärsvorteile. Die Verfügbarkeit unterliegt rechtlichen Beschränkungen, der Kundenberechtigung und den geltenden Handelsbedingungen.

PORT VILA, Vanuatu, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets hat sein Angebot an Pre-IPO-CFDs um den Unitree Pre-IPO CFD für berechtigte Kunden erweitert, der ab dem 10. August 2026 unter dem Symbol UNITREEUSD erhältlich ist. Die Einführung bietet berechtigten Kunden die Möglichkeit, von den Schwankungen des jeweiligen Referenzkurses von Unitree Robotics zu profitieren, einem Unternehmen, das in den Bereichen verkörperte künstliche Intelligenz (KI) und Robotik tätig ist.

Die Einführung erweitert das bestehende Angebot von Vantage an Pre-IPO-CFDs, die an OpenAI und Anthropic gekoppelt sind, und spiegelt das wachsende Interesse an Unternehmen wider, die an der Spitze der künstlichen Intelligenz und neuer Technologien tätig sind.

„Da Innovationen zunehmend stattfinden, bevor Unternehmen an die Börse gehen, richten Anleger ihr Augenmerk verstärkt auf Chancen außerhalb der traditionellen börsennotierten Märkte", sagte Marc Despallieres, Chief Executive Officer von Vantage Markets. „Das wachsende Interesse an Unternehmen wie Unitree zeigt, wie sich die Nachfrage der Anleger über etablierte Technologiewerte hinaus in Richtung der Zukunftsbereiche KI und Robotik verlagert."

Diese Entwicklung spiegelt einen umfassenderen Wandel auf den globalen Kapitalmärkten wider. Da wachstumsstarke Technologieunternehmen länger privat bleiben und sich zunehmend für inländische Börsenplätze entscheiden, richten Marktteilnehmer ihr Augenmerk verstärkt auf Unternehmen, die die Zukunft der künstlichen Intelligenz gestalten, noch bevor diese an die Börse gehen.

Einige Handelsplattformen haben Derivate eingeführt, die an ausgewählte nicht börsennotierte Unternehmen gekoppelt sind, sodass berechtigte Kunden CFDs auf Basis der Entwicklung der entsprechenden Referenzkurse handeln können. Solche Produkte gewähren weder Eigentumsrechte an den zugrunde liegenden Unternehmen noch eine Beteiligung an deren Börsengängen.