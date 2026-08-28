KI-Hype: Vantage erweitert Pre-IPO-CFD-Angebot um Unitree Robotics
Unitree Robotics sorgt für Furore an Chinas Börsen – nun eröffnet Vantage Markets mit einem neuen Pre-IPO-CFD auch internationalen Tradern einen spekulativen Zugang.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Vantage Markets erweitert sein Pre-IPO-CFD-Angebot um Unitree Robotics; das Produkt ist für berechtigte Kunden seit dem 10. August 2026 unter dem Symbol „UNITREEUSD“ verfügbar.
- Der gehebelte CFD ermöglicht Spekulationen auf Schwankungen eines von Vantage bestimmten Referenzkurses, vermittelt jedoch weder Eigentum an Unitree-Aktien noch Ansprüche auf den Börsengang, Stimmrechte oder Dividenden.
- Unitree ist im Bereich verkörperte künstliche Intelligenz und Robotik tätig; Vantage bietet bereits vergleichbare Pre-IPO-CFDs auf OpenAI und Anthropic an.
- Unitree legte den IPO-Ausgabepreis auf 150,80 RMB je Aktie fest, was einer Bewertung von rund 61 Milliarden RMB entspricht.
- Der Börsengang war bei chinesischen Privatanlegern mehr als 8.000-fach überzeichnet; die endgültige Zuteilungsquote lag bei etwa 0,018 %.
- Der direkte Zugang zum Unitree-IPO am STAR-Markt in Shanghai ist für viele internationale Privatanleger aufgrund chinesischer Regulierung nur schwer möglich; Vantage weist zugleich auf die hohen Verlustrisiken des CFD-Handels durch Hebelwirkung hin.
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