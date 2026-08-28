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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie steigt auf 61,20€ - 28.08.2026

    Am 28.08.2026 ist die BMW Aktie, bisher, um +2,44 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie steigt auf 61,20€ - 28.08.2026
    Foto: wachiwit - stock.adobe.com

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.08.2026

    Mit einer Performance von +2,44 % konnte die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BMW Aktie. Nach einem Plus von +3,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,20. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl sich die BMW Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -21,23 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die BMW Aktie damit um +5,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BMW -35,46 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,87 %
    1 Monat +4,44 %
    3 Monate -21,23 %
    1 Jahr -32,74 %
    Stand: 28.08.2026, 10:28 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,34 Mrd. € wert.

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    BMW zieht etwas an - Citigroup erwartet positivere Schlagzeilen


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -0,21 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,41 %. Volkswagen (VW) Vz legt um +1,55 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +1,73 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +0,26 %.

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    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    +1,98 %
    +5,87 %
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    -23,37 %
    -21,36 %
    +277,35 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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