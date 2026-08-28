TeamViewer Aktie heute im Plus - 28.08.2026

Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 7,1200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1750 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +6,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,1200€, mit einem Plus von +2,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei TeamViewer einen Gewinn von +27,12 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +6,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,75 % gewonnen.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,18 % 1 Monat +29,55 % 3 Monate +27,12 % 1 Jahr -22,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 10:29 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der TeamViewer-Aktie, der überwiegend auf die bessere Stimmung bei Software- und US-Technologiewerten zurückgeführt wird. Einige sehen bei rund 15 Euro eine normale Bewertung und weiteres Aufwärtspotenzial, während ein nachhaltiger TeamViewer-spezifischer Impuls erst ab etwa 12 Euro erwartet wird. Hoffnungen ruhen auf KI, den Kooperationen mit ServiceNow und Salesforce sowie einer verbesserten Unternehmensführung; zugleich wird das Management scharf kritisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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