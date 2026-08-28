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    Besonders beachtet!

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    Hermes International Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 28.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Hermes International Aktie bisher um +4,03 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hermes International Aktie.

    Besonders beachtet! - Hermes International Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 28.08.2026
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Hermès International ist ein französischer Luxuskonzern mit Fokus auf Lederwaren, Seidentüchern, Prêt-à-porter, Parfums und Uhren. Kern sind hochpreisige Taschen (z.B. Birkin, Kelly). Marktstellung: eine der exklusivsten Luxusmarken weltweit mit starker Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Chanel. Alleinstellungsmerkmale: extreme Knappheit, Handarbeit, Heritage, kaum Rabatte, kontrollierte Distribution.

    Hermes International aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

    Die Hermes International Aktie notiert aktuell bei 1.625,75 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +63,00  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hermes International Aktie. Nach einem Plus von +0,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.625,75, mit einem Plus von +4,03 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hermes International in den letzten drei Monaten Verluste von -2,85 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Hermes International Aktie damit um +5,09 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hermes International um -25,97 % verloren.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

    Hermes International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,09 %
    1 Monat -5,19 %
    3 Monate -2,85 %
    1 Jahr -26,46 %
    Stand: 28.08.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Hermes International Aktie

    Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,71 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 28.08. - FTSE Athex 20 schwach -1,60 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Burberry Group, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Co.

    Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +1,92 %. Kering notiert im Plus, mit +2,58 %. Moncler legt um +1,89 % zu

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    Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hermes International

    +3,52 %
    +4,97 %
    -5,32 %
    -3,60 %
    -26,62 %
    -17,47 %
    +24,93 %
    +306,39 %
    +2.916,75 %
    ISIN:FR0000052292WKN:886670
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