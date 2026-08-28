BYDs Zahlen sind da – und zwei davon verderben die Party

Der Wendepunkt kommt zunehmend aus dem Ausland. Bloomberg zufolge treiben vor allem Europa und Lateinamerika das Wachstum, während BYD in China mit schwächerer Nachfrage und aggressiven Rabatten kämpft. Die höheren Margen im Ausland helfen bereits: Im ersten Halbjahr stieg die Marge auf 18,85 Prozent nach 18,01 Prozent im Vorjahr.

BYD hat im zweiten Quartal erstmals seit fünf Quartalen wieder mehr verdient – trotz schwächerer Umsätze und eines weiter harten Preiskampfs in China. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf 8,25 Milliarden Yuan (rund 1,05 Milliarden Euro). Der Umsatz sank dagegen um 3,2 Prozent auf 194,59 Milliarden Yuan. Damit blieben beide Kennzahlen hinter dem vom Wall Street Journal genannten Marktkonsens zurück: Erwartet worden waren 8,99 Milliarden Yuan Gewinn und 216,55 Milliarden Yuan Umsatz.

Auf Halbjahressicht bleibt das Bild allerdings deutlich schwächer. Der Nettogewinn fiel um 21 Prozent auf 12,33 Milliarden Yuan, der Umsatz um 7,1 Prozent auf 344,82 Milliarden Yuan. Der starke zweite Jahresabschnitt muss deshalb noch einiges auffangen.

Besonders kritisch bleibt das Absatzziel. BYD verkaufte in den ersten sechs Monaten 1,81 Millionen Fahrzeuge und liegt damit klar hinter seinem Jahresziel von fünf bis 5,5 Millionen Einheiten. Auch die Juli-Auslieferungen reichten laut Bloomberg nicht aus, um den Konzern auf Zielkurs zu bringen.

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Analysten erwarten dennoch, dass sich die Gewinnerholung in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt. Von Bloomberg zusammengestellte Schätzungen sehen für Gewinn und Umsatz im vierten Quartal sogar neue Rekordwerte. Voraussetzung dafür ist, dass BYD seine Produktionsprobleme in den Griff bekommt und die Exporte weiter stark wachsen.

Genau dort lauert allerdings das nächste Risiko. Die EU erwägt zusätzliche Zölle auf chinesische Hybridfahrzeuge, nachdem für vollelektrische Modelle bereits Handelsbarrieren gelten. Gleichzeitig wurde der Produktionsstart des neuen BYD-Werks in Ungarn auf das vierte Quartal verschoben.

Für Anleger liefert das Quartal damit erstmals wieder ein klar positives Signal beim Gewinn. Der Konzern wächst außerhalb Chinas schneller und profitabler – muss aber gleichzeitig beweisen, dass die internationale Expansion stark genug ist, um den schwachen Heimatmarkt und das ambitionierte Absatzziel auszugleichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 9,843EUR auf Tradegate (28. August 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.





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