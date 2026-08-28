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    Analyst bullish

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    Tom Lee: Nvidia ist einfach eine günstige Aktie

    Fundstrat-Chefstratege Tom Lee bleibt für Nvidia bullisch und argumentiert, dass der KI-Chipdesigner trotz seiner starken Rallye und des massiven Gewinnanstiegs weiterhin günstig bewertet sei.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tom Lee hält Nvidia trotz der Rallye für günstig
    • Analysten heben Nvidias Kursziel deutlich an
    • Umsatz und Gewinn wachsen dank starker KI-Nachfrage
    • Report: KI braucht Strom
    Analyst bullish - Tom Lee: Nvidia ist einfach eine günstige Aktie
    Foto: John Locher - AP

    Nach dem Quartalsergebnis in der nacht zu Donnerstag, hoben Analysten gleich reihenweise ihr Rating für die Aktie von Nvidia. Bernstein traut den Papieren des  KI-Riesen den nächsten 12 Monaten 400 US-Dollar zu, das entspräche einer Steigerung von gut 70 Prozent.

    Lee hat im Frühjahr sein Kursziel für die Nvidia-Aktie abgegeben, 250 US-Dollar lautete damals seine Prognose. Nach den jüngsten Quartalszahlen zeigt er sich begeistert.

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    "Auffällig ist, dass Nvidias Bewertungsmultiplikator weiterhin sehr niedrig ist. Die Gewinnerwartungen wurden massiv nach oben revidiert, doch der Aktienkurs ist nicht im gleichen Maße gestiegen. Dadurch ist das KGV weiter gesunken", sagte Lee gegenüber CNBC.

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    Nvidias Zahlen sprechen für sich: Ein gemeldeter Umsatz im zweiten Quartal von 96,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 106 prozent im Jahresvergleich, während das bereinigte EPS um 111 Prozent im Jahresvergleich auf 2,22 US-Dollar stieg. Das Unternehmen prognostizierte zudem für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 108 milliarden US-Dollar und bekräftigte damit die Erwartungen, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur stark bleiben wird.

    Fundstrat bezeichnete Nvidias Umsatzwachstum von mehr als 100 Prozent als "einfach erstaunlich", Lee meint, Nvidia "werde eine Rallye im KI-Komplex unterstützen."

    In einer separaten Fundstrat-Notiz vom 26. August erklärte das Unternehmen bereits: "Nvidias Umsatzprognose für 2028 könnte der Aktie helfen, wieder auf neue Allzeithochs zu steigen." Fundstrat zufolge könnten die Trends am Aktienmarkt "sehr wohl wieder auf neue Höchststände zusteuern."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 193,6EUR auf Tradegate (28. August 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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