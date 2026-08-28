Abbott Laboratories: Zwischen Crash-Erholung und gedeckeltem Aufwärtstrend

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 95,78 US-Dollar (27. August 2026). Damit notiert Abbott deutlich unter dem Dreijahreshoch von 133,78 US-Dollar, aber klar über dem Dreijahrestief von 70,10 US-Dollar. Rechnet man die Spanne zwischen Hoch und Tief (63,68 US-Dollar), bewegt sich der aktuelle Kurs etwa 40 Prozent über dem Tief und damit im unteren Mittelfeld der Dreijahresbandbreite. Charttechnisch bedeutet das: Die Aktie hat sich zwar spürbar vom Crash-Bereich um 70 bis 75 US-Dollar erholt, von einer Rückkehr in die frühere Aufwärtsdynamik des Jahres 2024/Anfang 2025 kann aber noch keine Rede sein.

Aus den vorliegenden Kursdaten der Abbott-Laboratories-Aktie ergibt sich ein klar gegliedertes Dreijahresbild: Nach einem markanten Aufwärtsschub bis zum Rekordhoch bei 133,78 US-Dollar am 3. März 2025 ist der Wert in eine deutliche Korrektur übergegangen. Zuvor hatte sich der Kurs von Niveaus um 90 bis 100 US-Dollar im Jahr 2023 sukzessive nach oben gearbeitet. Auf das Hoch folgte jedoch ein scharfer Abwärtstrend, der im Mai 2026 im Bereich von 70,10 US-Dollar (Tief am 11. Mai 2026) seinen vorläufigen Boden fand. Seitdem versucht die Aktie, sich von diesem Tief zu lösen und eine neue Basis auszubilden, bleibt aber klar unter den früheren Spitzenkursen zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie als Gradmesser des mittelfristigen Trends

Auf Basis der gelieferten Schlusskurse lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise im Bereich um 100 US-Dollar verorten. Der aktuelle Kurs von 95,78 US-Dollar liegt damit grob rund 4 Prozent unter diesem mittelfristigen Durchschnitt. Diese Konstellation signalisiert einen angeschlagenen, aber nicht vollständig gebrochenen Trend: Die Aktie hat sich von den Tiefstständen gelöst, handelt jedoch noch unter ihrem mittelfristigen Trendniveau. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt die technische Ausgangslage eher neutral bis leicht negativ, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Rückschläge an Widerständen.

Unterstützungen und Widerstände im Abbott-Chart

Auf der Unterseite hat sich im Chart eine erste wichtige Unterstützungszone im Bereich von 90 bis 92 US-Dollar herausgebildet, wo der Kurs im März 2026 mehrfach Halt fand. Darunter folgt eine breitere Unterstützungszone um 80 bis 82 US-Dollar, die im Juni und Juli 2026 getestet wurde. Der zentrale Bodenbereich liegt im Cluster 70 bis 76 US-Dollar, in dem sich im Mai und Juni 2026 das markante Dreijahrestief ausgebildet hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich um 100 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, der zuletzt im August 2026 mehrfach angelaufen, aber nicht überwunden wurde. Darüber wartet eine stärkere Barriere zwischen 110 und 113 US-Dollar, wo Ende 2025 eine längere Seitwärtsphase stattfand. Langfristig bleiben die Zone um 120 bis 123 US-Dollar sowie das Hoch bei 133,78 US-Dollar die entscheidenden Widerstände, deren Überwinden erst wieder einen klaren langfristigen Aufwärtstrend signalisieren würde.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Abbott Laboratories Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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