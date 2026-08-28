Heute die Rede des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh in Jackson Hole - wird er die Chance nutzen, um seine bisherigen Fehler zu korrigieren? Die Märkte wollen Klarheit von der Fed - während Warsh den Märkten eigentlich so wenig Informationen über die Denkweise der Fed (forward guidance) geben will, um von den Märkten ungefilterte Preis-Signale zu erhalten. Warsh ist durch die Aktionen von US-Finanzminister Bessent weiter unter Druck gekommen, der mit Verbalinterventionen die Unruhe der Anleihemärkte (steigende Kapitalmarkt-Zinsen) zu unterdrücken versuchte. Aber das Zeitfenster für Bessent wird kleiner, denn Trump dürfte die US-Zwischenwahlen verlieren. Darauf deutet das Verhalten von Big Tech in den USA hin: die Firmen versuchen mit Geld und Posten die US-Demokraten zu umgarnen - ein klares Signal. Trump hingegen führt sein absurdes Theater mit der Umbenennung des Lake of Ontario in den Lake of America ungebremst fort - Anzeichen des realen Machtverlusts, der sich in Symbolik flüchtet..

Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/

InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code

(Werbung)

Das Video "Warsh: Anleihemärkte vor Revolte? Big Tech wettet auf Ende der Ära Trump!" sehen Sie hier..