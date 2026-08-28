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    Warsh: Anleihemärkte vor Revolte? Big Tech wettet auf Ende der Ära Trump!

    Trump dürfte die US-Zwischenwahlen verlieren. Darauf deutet das Verhalten von Big Tech in den USA hin: die Firmen versuchen mit Geld und Posten die US-Demokraten zu umgarnen - ein klares Signal

    Heute die Rede des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh in Jackson Hole - wird er die Chance nutzen, um seine bisherigen Fehler zu korrigieren? Die Märkte wollen Klarheit von der Fed - während Warsh den Märkten eigentlich so wenig Informationen über die Denkweise der Fed (forward guidance) geben will, um von den Märkten ungefilterte Preis-Signale zu erhalten. Warsh ist durch die Aktionen von US-Finanzminister Bessent weiter unter Druck gekommen, der mit Verbalinterventionen die Unruhe der Anleihemärkte (steigende Kapitalmarkt-Zinsen) zu unterdrücken versuchte. Aber das Zeitfenster für Bessent wird kleiner, denn Trump dürfte die US-Zwischenwahlen verlieren. Darauf deutet das Verhalten von Big Tech in den USA hin: die Firmen versuchen mit Geld und Posten die US-Demokraten zu umgarnen - ein klares Signal. Trump hingegen führt sein absurdes Theater mit der Umbenennung des Lake of Ontario in den Lake of America ungebremst fort - Anzeichen des realen Machtverlusts, der sich in Symbolik flüchtet..

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    Das Video "Warsh: Anleihemärkte vor Revolte? Big Tech wettet auf Ende der Ära Trump!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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