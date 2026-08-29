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    Nvidias Jensen Huang

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    Wer mit mir essen geht, dessen Aktie verdoppelt sich am nächsten Tag

    Ob LG, koreanische Hähnchen-Aktien oder Tech-Milliardäre auf GPU-Jagd: Rund um Huangs Abendessen ist ein eigener Börsenkult entstanden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia übertrifft Prognosen mit starkem Ausblick
    • Lieferengpässe begrenzen Nvidias weiteres Wachstum
    • Huang-Treffen treiben Aktienkurse und GPU-Hype
    • Report: KI braucht Strom
    Nvidias Jensen Huang - Wer mit mir essen geht, dessen Aktie verdoppelt sich am nächsten Tag
    Foto: Jintak Han - ZUMA Press Wire

    Jensen Huang macht aus seinen Abendessen inzwischen selbst einen Börsenwitz. "Es macht besonders viel Spaß, einfach herauszufinden, wo ich zu Abend esse und mit wem ich zu Abend esse", sagte der Nvidia-Chef laut Fortune in der Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen. "Ihr Aktienkurs verdoppelt sich am nächsten Tag." Hinter dem Spruch steckt ein ernstes Problem: Nvidia kann die Nachfrage seiner Kunden derzeit kaum bedienen.

    Der Chipkonzern überraschte mit einem Quartalsumsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar (rund 82,6 Milliarden Euro), deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 92,2 Milliarden US-Dollar. Noch wichtiger war der Ausblick: Nvidia stellt für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent in Aussicht. Die Wall Street hatte lediglich 44 Prozent erwartet. Die Aktie legte nach den Zahlen um rund 9 Prozent zu.

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    Ausgerechnet die starke Nachfrage bremst inzwischen weiteres Wachstum. Huang erklärte, Nvidia könne derzeit rund 70 Prozent der Nachfrage bestehender Kunden bedienen, tatsächlich liege diese jedoch "deutlich höher". Auf die Frage eines Goldman-Sachs-Analysten nach den größten Engpässen – von Strom über Speicher bis hin zu Fertigungskapazitäten – antwortete Huang: "Ich denke, die Antwort lautet: Unsere gesamte Lieferkette steht vor Herausforderungen, und alle arbeiten wirklich auf Hochtouren, und es kommen ständig neue Kapazitäten hinzu, was einer der Vorteile ist."

    Wie begehrt der Zugang zu Nvidia-Chips ist, zeigen Huangs Treffen mit anderen Tech-Größen. Oracle-Gründer Larry Ellison erinnerte sich bereits 2024 an ein Abendessen mit Huang und Elon Musk: "Ich würde das Abendessen so beschreiben: Oracle – also ich und Elon – flehten Jensen um GPUs an." Ellison zufolge lautete die Botschaft damals: "Bitte nimm unser Geld. Bitte nimm unser Geld."

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    Auch an der Börse reicht inzwischen manchmal schon die Aussicht auf ein Treffen mit Huang. Vor einem gemeinsamen Essen mit Führungskräften der südkoreanischen SK Group, LG und Naver war die LG-Aktie nach entsprechenden Berichten um 30 Prozent gestiegen, weitere LG-Töchter legten zwischen 17 und 29 Prozent zu. Selbst Huangs Restaurantbesuche hatten schon Nebenwirkungen: Nach einem Fried-Chicken-Abend mit den Chefs von Samsung und Hyundai zogen Aktien mehrerer koreanischer Hähnchen- und Restaurantzulieferer an.

    Der eigentliche Punkt hinter dem Hype ist jedoch Nvidias enorme Marktmacht. Wenn Kunden um GPUs kämpfen und selbst ein Wachstum von 70 Prozent vor allem durch fehlende Kapazitäten begrenzt wird, ist für Anleger derzeit weniger die Nachfrage das Problem – sondern die Frage, wie schnell Nvidia genug Chips liefern kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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