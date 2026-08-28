Kaum verändert - Warten auf Warsh-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag zunächst kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag stabil bei 123,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,26 Prozent.

Inflationsdaten von wichtigen Ländern der Eurozone fielen im August höher als erwartet aus. In Frankreich stieg die Jahresrate von 2,4 Prozent im Vormonat auf 2,7 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 2,6 Prozent erwartet. In Spanien stieg die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Die Rate stieg von 3,9 Prozent im Vormonat auf 4,5 Prozent. Hier blieb der Anstieg allerdings ein wenig hinter den Erwartungen zurück.