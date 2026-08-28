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    Deutsche Anleihen

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    Kaum verändert - Warten auf Warsh-Rede

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen bewegen sich zunächst kaum
    • Inflation über EZB-Ziel, Zinsschritt fast sicher
    • Jackson Hole rückt mit Fed-Rede in den Fokus
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert - Warten auf Warsh-Rede
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag zunächst kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag stabil bei 123,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,26 Prozent.

    Inflationsdaten von wichtigen Ländern der Eurozone fielen im August höher als erwartet aus. In Frankreich stieg die Jahresrate von 2,4 Prozent im Vormonat auf 2,7 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 2,6 Prozent erwartet. In Spanien stieg die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Die Rate stieg von 3,9 Prozent im Vormonat auf 4,5 Prozent. Hier blieb der Anstieg allerdings ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

    In beiden Ländern liegt die Inflationsrate über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. An den Finanzmärkten gilt eine Leitzinsanhebung durch die EZB im September fast als sicher.

    Die Finanzmärkte schauen zum Wochenschluss vor allem auf das Notenbanksymposium von Jackson Hole. Am Nachmittag spricht US-Notenbankchef Kevin Warsh. Bisher hat er sich mit Blick auf die künftige Geldpolitik zurückgehalten. Es ist daher unklar, ob er bei seiner Rede Hinweise zur künftigen Geldpolitik gibt. Die hohe Inflation und die stark steigende Verschuldung der US-Regierung erschweren derzeit die Arbeit der Fed. An den Finanzmärkten wird im September überwiegen noch keine Leitzinserhöhung durch die Fed erwartet - sie wird jedoch auch nicht ausgeschlossen./jsl/mis





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