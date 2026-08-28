Moderna Aktie heute im Plus (124,44€) - 28.08.2026

Die Moderna Aktie notiert aktuell bei 124,44€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,55 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,90 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 124,44€, mit einem Plus von +1,55 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +196,57 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +9,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +147,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Moderna +376,33 % gewonnen.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,09 % 1 Monat +147,63 % 3 Monate +196,57 % 1 Jahr +472,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.08.2026, 10:46 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung nach der angekündigten 2-Mrd.-Dollar-Wandelanleihe. Trotz anfänglicher Verwässerungs- und Skepsisrisiken werden die zins- und aufzinsungsfreien Konditionen bis 2032 positiv bewertet. Eine Ablösung teurer Kredite könnte jährlich rund 55 Mio. Dollar Zinsen sparen und die Bilanz stärken. Die FDA-Zulassung aktualisierter Covid-Impfstoffe gilt als leicht positiv. Diskutiert wird zudem eine mögliche Übernahme deutscher BioNTech-Produktionswerke.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,78 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,21 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,77 %. BioNTech legt um +0,05 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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