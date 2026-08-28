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    Besonders beachtet!

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    BASF Aktie legt zu - 28.08.2026

    Am 28.08.2026 ist die BASF Aktie, bisher, um +1,73 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Besonders beachtet! - BASF Aktie legt zu - 28.08.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

    BASF Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.08.2026

    Die BASF Aktie konnte bisher um +1,73 % auf 52,27 zulegen. Das sind +0,89  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BASF Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,27, mit einem Plus von +1,73 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei BASF einen Gewinn von +1,34 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um -0,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BASF auf +15,38 %.

    BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,27 %
    1 Monat +6,39 %
    3 Monate +1,34 %
    1 Jahr +11,28 %
    Stand: 28.08.2026, 10:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Abspaltung oder einen Minderheits-IPO der Agrarsparte. Diskutiert werden mögliche Entschädigungen für Altaktionäre, etwa durch neue Aktien oder eine Sonderdividende, sowie Vorteile durch Schuldenabbau und verbesserte Kennzahlen. Zudem werden bessere Frachtraten als positiv für BASF bewertet und Kurse von 55–60 Euro für möglich gehalten. Charttechnisch zeigt sich eine bullishe Konsolidierung, allerdings mit hartnäckigem Widerstand und auffälligen Dochten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

    Zur BASF Diskussion

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,70 Mrd. € wert.

    Explosive News! Power Metallic Mines vor entscheidendem Meilenstein, wie schlagen sich BASF und BYD?


    KI und Elektrifizierung benötigen enorme Mengen Kupfer. Bis 2035 droht laut Internationaler Energieagentur eine Angebotslücke von rund 6,6 Mio. Tonnen. Neue Minen und funktionierende Recyclingkreisläufe werden daher gleichermaßen unverzichtbar. …

    So schlagen sich die Wettbewerber von BASF

    Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Arkema notiert im Plus, mit +1,63 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,78 %. Covestro verliert -0,50 % Dow notiert im Plus, mit +3,65 %.

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    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BASF

    +1,69 %
    -0,27 %
    +6,39 %
    +1,34 %
    +11,28 %
    +13,33 %
    -23,16 %
    -28,68 %
    +9.758,49 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
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