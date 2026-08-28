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    Jetzt zählt jedes Wort

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    Bitcoin bringt sich vor Warshs Rede in Stellung – das könnte den Kurs bewegen

    Bitcoin wartet auf Warshs Jackson-Hole-Rede. Fed-Zinssignale und mögliche Eingriffe am Anleihemarkt könnten den nächsten Ausbruch oder Rücksetzer bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin notiert knapp unter der 80.000-Dollar-Marke
    • Warshs Zinssignale prägen die nächste Marktbewegung
    • Renditekontrolle könnte Bitcoin weiter befeuern
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    Jetzt zählt jedes Wort - Bitcoin bringt sich vor Warshs Rede in Stellung – das könnte den Kurs bewegen
    Foto: Dall-E

    Wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole bleibt es ruhig um Bitcoin und Ethereum. Bitcoin notiert am Freitagvormittag bei 79.788 US-Dollar und damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar. Ethereum steht bei 2.498 US-Dollar und kämpft entsprechend mit der 2.500-Dollar-Schwelle.

    XRP verliert 0,65 Prozent, während Solana um mehr als 3 Prozent zulegen kann. Auch Hyperliquid gewinnt über 3 Prozent.

    Jackson Hole wird zum entscheidenden Termin

    Entscheidend für die weitere Marktbewegung wird nun die erste große Jackson-Hole-Rede von Kevin Warsh seit seinem Amtsantritt im Mai werden. Der Fed-Chef spricht am Freitag um 16:00 Uhr MESZ. Das jährlich von der Kansas City Fed veranstaltete Symposium in Wyoming zählt traditionell zu den wichtigsten Terminen für die globalen Finanzmärkte.

    Neben möglichen Signalen zur nächsten Zinsentscheidung dürfte vor allem Warshs Haltung zum US-Anleihemarkt für Aufmerksamkeit sorgen. Entscheidend ist dabei, wie Warsh zur Entwicklung am US-Anleihemarkt und insbesondere zu den geplanten Rückkäufen langfristiger Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium steht.

    US-Finanzminister Scott Bessent hatte angekündigt, die Rückkäufe länger laufender US-Staatsanleihen ab dem 9. September von 2 Milliarden auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar je Operation zu verdoppeln. Hintergrund ist der starke Anstieg langfristiger Renditen, der die Finanzierungskosten in der gesamten US-Wirtschaft belastet.

    Hilft die Fed dem US-Finanzministerium?

    Für Bitcoin dürfte entscheidend sein, ob die Maßnahmen des US-Finanzministeriums langfristig Unterstützung durch die Fed erhalten. Am Kryptomarkt wächst die Hoffnung, dass die Notenbank stärker eingreifen könnte, sollten die langfristigen Renditen auf hohem Niveau bleiben.

    Eine solche Entwicklung könnte Erwartungen an eine Form der Renditekontrolle verstärken und knappe Assets wie Bitcoin und Gold zusätzlich befeuern.

    Auf diese Warsh-Signale kommt es jetzt an

    Für den Kryptomarkt könnte deshalb bereits die Wortwahl von Warsh entscheidend werden. Betont der Fed-Chef die Unabhängigkeit der Notenbank und stellt die Treasury-Rückkäufe als reine Marktoperation dar, könnten die Renditen und der US-Dollar steigen. Für Bitcoin wäre das potenziell ein Belastungsfaktor.

    Lässt Warsh dagegen Spielraum für eine stärkere Koordination zwischen Fed und Finanzministerium, könnten Spekulationen über zusätzliche Liquidität und eine Begrenzung langfristiger Renditen neuen Auftrieb erhalten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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