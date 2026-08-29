Auf diese 9 ETFs setzt der größte Hedgefonds der Welt

Hedgefonds wollen unabhängig von der Marktrichtung hohe Renditen erzielen und greifen dafür meist auf Einzeltitel zurück. Umso spannender ist daher ein Blick auf Bridgewater Associates: Denn wie das Handelsblatt unter Berufung auf Daten der US-Börsenaufsicht SEC berichtet, gehörten zum Start des zweiten Halbjahres neun ETFs zu den 50 größten Positionen des Hedgefonds.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei näherer Betrachtung der Offenlegung bei der SEC fällt auf: Bridgewater setzt auf drei S&P 500-ETFs. 1. den SPDR S&P 500 ETF Trust (Ticker: SPY, ISIN: US78462F1030) , 2. den iShares Core S&P 500 ETF (IVV, US4642872000) und 3. den Vanguard S&P 500 ETF (VOO, US9229083632) . Damit setzt Bridgewater gleich dreifach auf den breiten US-Aktienmarkt.

Laut der ETF-Plattform justETF stehen deutschen Anlegern 34 ETFs auf den S&P 500 zur Verfügung. Mit einem Fondsvolumen von 133 Milliarden Euro ist der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00B5BMR087) der größte. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,03 Prozent pro Jahr ist der Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc (ISIN: IE000UBAW7M3) der günstigste.

2.) Schwellenländer-ETFs

Noch auffälliger ist die Schwellenländer-Wette von Bridgewater, die ebenfalls aus drei ETFs besteht. 1. der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG, US46434G1031) umfasst knapp 1.200 Unternehmen aus 24 Ländern. Taiwan, China und Südkorea kommen jeweils auf ein Gewicht zwischen 20 und 27 Prozent. Laut der ETF-Plattform justETF können deutsche Anleger zwischen 23 ETFs auf den MSCI Emerging Markets wählen. Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BTJRMP35) ist dabei der größte ETF. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,09 Prozent pro Jahr ist der BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc (ISIN: LU3086273813) der günstigste.

Der zweite ETF in der Schwellenländer-Wette von Bridgewater ist der iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC, US46434G7640) . Er schließt chinesische Aktien vollständig aus. Dadurch steigt der gemeinsame Anteil Taiwans und Südkoreas auf fast 60 Prozent. Deutsche Anleger können dabei laut Handelsblatt zwischen sechs ETFs wählen. BlackRock bietet dabei mit dem iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF ( ISIN: IE00BMG6Z448) und einem Fondsvolumen von über 4,8 Milliarden Euro den größten ETF an.

Der dritte ETF in der Schwellenländer-Wette von Bridgewater , der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO, US9220428588) , folgt einer anderen Logik: Da Südkorea im Index nicht als Schwellenland eingestuft wird, erreichen Taiwan und China zusammen ein Gewicht von 59 Prozent. Deutsche Anleger können hierbei laut justETF zwischen 4 ETFs auf den FTSE Emerging wählen. Der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing (ISIN: IE00B3VVMM84) ist dabei mit einem Fondsvolumen von rund 3,17 Milliarden Euro der größte.

3.) Südkorea-ETF

Mit dem iShares MSCI South Korea ETF (EWY, US4642867729) setzt Bridgewater zusätzlich gezielt auf die südkoreanische Börse. Der Markt gehörte im ersten Halbjahr – vor allem dank der Rallye der Speicherchiphersteller Samsung und SK Hynix – zu den heißesten weltweit. Als sich die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz abkühlte, verlor jedoch auch der ETF zeitweise an Wert.

Der iShares MSCI Korea UCITS ETF bildet den MSCI Korea 20/35 Index ab. Dabei ist das Gewicht des größten Unternehmens auf 35 Prozent begrenzt, während für alle übrigen Indexmitglieder eine Obergrenze von jeweils 20 Prozent gilt.

In Deutschland stehen laut justETF Anlegern derzeit vier ETFs auf den MSCI Korea 20/35 Index zur Auswahl. Der iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IE00B0M63391) ist mit rund einer Milliarde Fondsvolumen dabei der größte ETF. Der Amundi MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (ISIN: LU1900066975) hat zwar ein etwas kleineres Fondsvolumen, ist mit einer Gesamtkostenquote von 0,45 Prozent pro Jahr aber der günstigste.

4.) Anleihen-ETFs sowie hypothekenbesicherte US-Wertpapiere

Die letzten beiden Produkte führen weg vom Aktienmarkt. Der iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD, US4642872422) bündelt liquide, in US-Dollar ausgegebene Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Bonität.

Auch deutsche Anleger können den ETF erwerben. Laut Handelsblatt-Redakteur Andreas Neuhaus ist er als ausschüttende Variante ( IE00BYXYYJ35 ) und als thesaurierende Variante ( IE0032895942 ) erhältlich. Beide kosten jährlich 0,2 Prozent.

Der iShares MBS ETF (MBB, US4642885887) investiert in hypothekenbesicherte US-Wertpapiere staatlich geförderter Emittenten. Für europäische Anleger ist eine entsprechende Variante mit der ISIN IE00BZ6V7883 verfügbar. Die jährliche Kostenquote beträgt 0,28 Prozent.

Mortgage Backed Securities werden üblicherweise außerbörslich gehandelt. Über den ETF sind sie jedoch auch an der Börse erhältlich. Die Zins- und Tilgungszahlungen der zugrunde liegenden Hypotheken werden an die Investoren weitergeleitet. Neben dem Risiko möglicher Kreditausfälle sollten Anleger auch das Wechselkursrisiko beachten.

Fazit: Bridgewater setzt auf drei S&P-500-ETFs, drei ETFs für Schwellenländer, einen ETF für Südkorea, einen Anleihen-ETF sowie einen ETF für hypothekenbesicherte US-Wertpapiere.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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