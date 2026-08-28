US-Präsident provoziert Kanada
Trump macht aus dem Ontariosee "Lake America"
Donald Trump benennt den Ontariosee per Dekret in "Lake America" um. Kanada und New York widersprechen scharf. Und Trump deutet bereits an, dass auch Atlantik und Pazifik folgen könnten.
- Trump benennt den Ontariosee als Lake America
- Kanada und New York weisen die Umbenennung zurück
- Trump stellt auch Atlantik und Pazifik infrage
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US-Präsident Donald Trump hat per Durchführungsverordnung angeordnet, den Ontariosee in "Lake America" umzubenennen. Der Schritt verschärft die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada im laufenden Handelsstreit.
Der Ontariosee gehört zu den fünf Großen Seen Nordamerikas und grenzt an den US-Bundesstaat New York sowie die kanadische Provinz Ontario. Trump begründet die Umbenennung mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Sees. Der neue Name solle dessen Rolle als wichtige Ressource für die Vereinigten Staaten würdigen.
Kanada widerspricht Trump
Kanadas Premierminister Mark Carney reagierte deutlich. Der Name Ontariosee sei mehr als 400 Jahre alt und damit älter als Kanada und die Vereinigten Staaten als Staaten.
Für Kanada bleibe die Realität unverändert
Der See heiße damals wie heute Ontariosee. Ontarios Premierminister Doug Ford erklärte, für die Kanadier und den Rest der Welt werde es "jetzt und für immer" der Ontariosee bleiben. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul wies die Entscheidung ebenfalls zurück. Ihr Bundesstaat werde den neuen Namen nicht verwenden.
Trump hatte bereits im vergangenen Jahr den Golf von Mexiko in "Golf von America" umbenannt. Nun deutete er weitere Schritte an. Nach einem Golf und einem See fehle nur noch ein Ozean, sagte Trump. Auch Atlantik und Pazifik könnten demnach noch ins Visier geraten.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion