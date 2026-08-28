AKTIE IM FOKUS
Streichung der Kaufempfehlung durch UBS belastet Traton
- Traton-Aktien verlieren trotz Branchenerholung
- UBS stuft Traton wegen fehlender China-Details ab
- Traton gewinnt 2026 bislang 24 Prozent an Wert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Traton haben sich am Freitag der sonst spürbaren Erholung im Automobilsektor nicht angeschlossen. Während die Papiere von Autobauern nach vorsichtigem Optimismus der Citigroup an ihre Vortageserholung anknüpfen und Konkurrent Daimler Truck immerhin 0,3 Prozent zulegen konnte, büßten die Anteilsscheine der VW-Nutzfahrzeugtochter am Morgen zeitweise 2,8 Prozent ein. So empfiehlt die Schweizer Großbank UBS die Papiere nicht mehr zum Kauf.
Experte Hemal Bhundia stellt sich bei Traton nach relativ gutem Lauf in diesem Jahr an die Seitenlinie, solange es an weiteren Details zur China-Strategie der Marke Scania mangelt. Die Margenziele seien zwar konservativ gesetzt und könnten noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich darauf aber wohl schon eingestellt. Ein Aufwärtszyklus bei Nutzfahrzeugen in Europa und Nordamerika sei eingepreist.
Die Traton-Aktie hat 2026 bislang 24 Prozent an Wert gewonnen und damit fast so viel wie die des Konkurrenten Daimler Truck. Damit stehen die Nutzfahrzeugbauer wesentlich besser da als die drei im Dax gelisteten Pkw-Hersteller, deren Jahresverlust beim größten Leidtragenden BMW mehr als ein Drittel groß ist. Die Pkw-Branche kämpft mit Überkapazitäten, hohen Kosten und günstiger China-Konkurrenz./tih/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 60,90 auf Tradegate (28. August 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,69 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/+59,21 % bedeutet.
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