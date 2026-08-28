Streichung der Kaufempfehlung durch UBS belastet Traton

Die Traton-Aktie hat 2026 bislang 24 Prozent an Wert gewonnen und damit fast so viel wie die des Konkurrenten Daimler Truck. Damit stehen die Nutzfahrzeugbauer wesentlich besser da als die drei im Dax gelisteten Pkw-Hersteller, deren Jahresverlust beim größten Leidtragenden BMW mehr als ein Drittel groß ist. Die Pkw-Branche kämpft mit Überkapazitäten, hohen Kosten und günstiger China-Konkurrenz./tih/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 60,90 auf Tradegate (28. August 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,69 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/+59,21 % bedeutet.