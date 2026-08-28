29 0 Kommentare Warren Wise: Rheinmetall boomt – doch die Aktie bleibt auf der Strecke

Rheinmetall glänzt mit Rekordzahlen, doch die Aktie taumelt. Wie passt das zusammen – und was verraten Burggraben, Margen und Risiken über den wahren Unternehmenswert?

Rheinmetall erzielte 2025 einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro (+29 %), steigerte den Gewinn um rund 32 % und verfügte über einen Auftragsbestand von mehr als 80 Milliarden Euro – dem Achtfachen des Jahresumsatzes.

Trotz der Rekordzahlen ist die Rheinmetall-Aktie seit Jahresbeginn deutlich gefallen; als kurzfristiger Auslöser gilt die Stornierung eines Großprojekts.

Das Unternehmen besitzt einen starken „Burggraben“: Nach dem „Rasierer-und-Klinge“-Prinzip verkauft Rheinmetall Waffensysteme und liefert langfristig die passende Munition, wobei staatliche Zulassungshürden Wettbewerber abschirmen.

Das Segment „Waffe und Munition“ weist eine operative Marge von fast 27 %, eine auf über 33 % gestiegene Kapitalrendite und einen freien Cashflow von gut einer Milliarde Euro auf.

Warren Wise kritisiert die mangelnde Transparenz der Risikoberichterstattung: Rheinmetall nennt 16 wesentliche Risiken, beziffert deren mögliche finanzielle Auswirkungen jedoch nicht.

In der modellbasierten Bewertung erreicht Rheinmetall 4 von 5 Punkten und liegt damit im „grünen Bereich“; für die Bestnote wären weitere Antworten auf offene Fragen zu Risiken, Kunden und Kapitaleinsatz nötig.





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