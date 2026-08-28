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    Deutsche Chemie wird Krisenprofiteur des Iran-Kriegs

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung der deutschen Chemiebranche hellt sich auf
    • Iran-Krieg bremst asiatische Lieferungen und Konkurrenz
    • Strukturprobleme bleiben, Stellenabbau wird erwartet
    Deutsche Chemie wird Krisenprofiteur des Iran-Kriegs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der krisengeplagten deutschen Chemieindustrie hat sich schlagartig aufgehellt: Erstmals seit vier Jahren schätzten die Chemieunternehmen ihre aktuelle Geschäftslage im zu Ende gehenden August wieder positiv ein, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Der Indikator ist von minus 14,6 Punkten im Juli auf nunmehr plus 11,6 Punkte gestiegen. Ursache sind demnach durch den Iran-Krieg bedingte Ausfälle asiatischer Lieferungen. Der aus aktueller Geschäftslage und den Erwartungen für die kommenden Monate zusammengesetzte Indikator für das Geschäftsklima in der Branche stieg von minus 26,3 auf minus 2,4 Punkte.

    Asiatische Konkurrenz leidet schwer unter Iran-Krieg

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    Ifo-Wissenschaftlerin Anna Wolf sprach von einer "Sonderkonjunktur". Denn der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus haben die Lieferung von Erdgas und anderen chemischen Grundstoffen nach Asien schwer beeinträchtigt. Folge sind Produktionsrückgänge. Außerdem hatte China Ausfuhrbeschränkungen für Schwefelsäure erlassen, eine für die Düngerherstellung und etliche andere Produkte benötigte Chemikalie.

    Und da die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen nach wie vor die Schifffahrt im Roten Meer und damit den Zugang zum Suezkanal bedrohen, nehmen viele Schiffe aus Asien den weiten Umweg um die Südspitze Afrikas, mit entsprechend höheren Kosten und längeren Lieferzeiten.

    Grundlegende Probleme in Deutschland ungelöst

    Da kein Ende des Kriegs in Sicht ist, rechnen die deutschen Chemieunternehmen laut Ifo mit einer Fortsetzung der Sonderkonjunktur. Das bedeutet demnach jedoch nicht, dass die grundlegenden Strukturprobleme in Deutschland gelöst wären. Der Umfrage zufolge ist daher weiterer Stellenabbau in der Chemiebranche zu erwarten.

    Das Ifo-Institut befragt für seine Konjunkturprognosen jeden Monat mehrere tausend Unternehmen in allen Branchen außer der Landwirtschaft./cho/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 52,24 auf Tradegate (28. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,54 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -23,33 %/+16,93 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Abspaltung oder einen Minderheits-IPO der Agrarsparte. Diskutiert werden mögliche Entschädigungen für Altaktionäre, etwa durch neue Aktien oder eine Sonderdividende, sowie Vorteile durch Schuldenabbau und verbesserte Kennzahlen. Zudem werden bessere Frachtraten als positiv für BASF bewertet und Kurse von 55–60 Euro für möglich gehalten. Charttechnisch zeigt sich eine bullishe Konsolidierung, allerdings mit hartnäckigem Widerstand und auffälligen Dochten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

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    dpa-AFX
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