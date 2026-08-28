GFT Technologies Aktie - langjährige Baisse beendet?

Seit rund vier Jahren befindet sich die Aktie des Finanz-IT-Dienstleisters GFT Technologies in einem Abwärtstrend. Noch im Februar tauchte das Papier bis auf 14 Euro ab. Inzwischen hat eine mächtige Erholung auf gut 24 Euro stattgefunden. Auf diesem Niveau verläuft die langfristige Abwärtstrendgerade. Kann diese nun geknackt werden? Ein Deal mit der Deutschen Bank und Übernahme-Fantasie beflügelt zumindest die Fantasie der Börsianer. Weiterlesen