Plus 12 %: Und Analysten trauen Palo Alto Networks noch mehr zu

Die Aktie von Palo Alto Networks hat am Donnerstag einen Kurssprung von mehr als 12 Prozent hingelegt. Auslöser waren starke Quartalszahlen des Wettbewerbers CrowdStrike, die die Stimmung für die gesamte Cybersecurity-Branche aufhellten, sowie neue Spekulationen über weitere Zukäufe des Unternehmens.

Auch die Investmentbank Jefferies zeigt sich zuversichtlich vor den anstehenden Quartalszahlen am Dienstag. Die Analysten heben ihr Kursziel von 335 auf 450 US-Dollar an und bestätigen die Kaufempfehlung, was einem Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent zur aktuellen Notiz entspricht. Bereits seit den letzten Quartalszahlen ist die Aktie um 30 Prozent gestiegen, deutlich stärker als der Software-Index IGV mit 5 Prozent.