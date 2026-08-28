🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalo Alto Networks AktievorwärtsNachrichten zu Palo Alto Networks

    Aktie hebt vor den Zahlen ab!

    925 Aufrufe 925 0 Kommentare 0 Kommentare

    Plus 12 %: Und Analysten trauen Palo Alto Networks noch mehr zu

    Starke CrowdStrike-Zahlen und Übernahmefantasie treiben Palo Alto Networks am Donnerstag über 12 Prozent nach oben. Jefferies traut der Aktie vor den eigenen Zahlen noch deutlich mehr zu und hebt das Kursziel an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Palo Alto steigt nach CrowdStrike-Zahlen deutlich
    • Jefferies erwartet starke Zahlen und hebt Kursziel an
    • Neue Übernahmeziele schüren weitere Fantasie
    • Report: KI braucht Strom
    Aktie hebt vor den Zahlen ab! - Plus 12 %: Und Analysten trauen Palo Alto Networks noch mehr zu
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Die Aktie von Palo Alto Networks hat am Donnerstag einen Kurssprung von mehr als 12 Prozent hingelegt. Auslöser waren starke Quartalszahlen des Wettbewerbers CrowdStrike, die die Stimmung für die gesamte Cybersecurity-Branche aufhellten, sowie neue Spekulationen über weitere Zukäufe des Unternehmens.

    Auch die Investmentbank Jefferies zeigt sich zuversichtlich vor den anstehenden Quartalszahlen am Dienstag. Die Analysten heben ihr Kursziel von 335 auf 450 US-Dollar an und bestätigen die Kaufempfehlung, was einem Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent zur aktuellen Notiz entspricht. Bereits seit den letzten Quartalszahlen ist die Aktie um 30 Prozent gestiegen, deutlich stärker als der Software-Index IGV mit 5 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CrowdStrike Holdings Inc!
    Long
    201,96€
    Basispreis
    2,44
    Ask
    × 8,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    243,76€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 12,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jefferies rechnet damit, dass Palo Alto bei den zentralen Kennziffern ARR, Auftragsbestand (RPO) und Umsatz die Konsensschätzungen übertrifft. Auch der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr dürfte laut den Analysten über den Erwartungen liegen, getrieben durch anziehende Nachfrage im Bereich KI-Sicherheit sowie starke Hardware-Bestellungen. Für 2028 rechnet Jefferies mit einem freien Cashflow von mehr als 6,4 Milliarden US-Dollar für den kombinierten Konzern aus Palo Alto, CyberArk und Chronosphere.

    Die Integration der milliardenschweren CyberArk-Übernahme läuft nach Unternehmensangaben schneller als geplant, drei bis sechs Monate vor Zeitplan. Und die Übernahmefantasie reißt damit nicht ab. Laut Marktberichten soll Palo Alto bereits die nächsten möglichen Ziele ins Visier genommen haben, die KI-Telemetriefirma Cribl sowie das auf KI spezialisierte Cyberunternehmen ClickHouse.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,96$, was einem Rückgang von -9,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie hebt vor den Zahlen ab! Plus 12 %: Und Analysten trauen Palo Alto Networks noch mehr zu Starke CrowdStrike-Zahlen und Übernahmefantasie treiben Palo Alto Networks am Donnerstag über 12 Prozent nach oben. Jefferies traut der Aktie vor den eigenen Zahlen noch deutlich mehr zu und hebt das Kursziel an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     