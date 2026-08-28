Aktie hebt vor den Zahlen ab!
Plus 12 %: Und Analysten trauen Palo Alto Networks noch mehr zu
Starke CrowdStrike-Zahlen und Übernahmefantasie treiben Palo Alto Networks am Donnerstag über 12 Prozent nach oben. Jefferies traut der Aktie vor den eigenen Zahlen noch deutlich mehr zu und hebt das Kursziel an.
- Palo Alto steigt nach CrowdStrike-Zahlen deutlich
- Jefferies erwartet starke Zahlen und hebt Kursziel an
- Neue Übernahmeziele schüren weitere Fantasie
- Report: KI braucht Strom
Die Aktie von Palo Alto Networks hat am Donnerstag einen Kurssprung von mehr als 12 Prozent hingelegt. Auslöser waren starke Quartalszahlen des Wettbewerbers CrowdStrike, die die Stimmung für die gesamte Cybersecurity-Branche aufhellten, sowie neue Spekulationen über weitere Zukäufe des Unternehmens.
Auch die Investmentbank Jefferies zeigt sich zuversichtlich vor den anstehenden Quartalszahlen am Dienstag. Die Analysten heben ihr Kursziel von 335 auf 450 US-Dollar an und bestätigen die Kaufempfehlung, was einem Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent zur aktuellen Notiz entspricht. Bereits seit den letzten Quartalszahlen ist die Aktie um 30 Prozent gestiegen, deutlich stärker als der Software-Index IGV mit 5 Prozent.
Jefferies rechnet damit, dass Palo Alto bei den zentralen Kennziffern ARR, Auftragsbestand (RPO) und Umsatz die Konsensschätzungen übertrifft. Auch der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr dürfte laut den Analysten über den Erwartungen liegen, getrieben durch anziehende Nachfrage im Bereich KI-Sicherheit sowie starke Hardware-Bestellungen. Für 2028 rechnet Jefferies mit einem freien Cashflow von mehr als 6,4 Milliarden US-Dollar für den kombinierten Konzern aus Palo Alto, CyberArk und Chronosphere.
Die Integration der milliardenschweren CyberArk-Übernahme läuft nach Unternehmensangaben schneller als geplant, drei bis sechs Monate vor Zeitplan. Und die Übernahmefantasie reißt damit nicht ab. Laut Marktberichten soll Palo Alto bereits die nächsten möglichen Ziele ins Visier genommen haben, die KI-Telemetriefirma Cribl sowie das auf KI spezialisierte Cyberunternehmen ClickHouse.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion