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    xTool stellt den neuen X1 vor

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    All-in-One-Laserplattform der nächsten Generation für mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vielseitigkeit

    xTool stellt den neuen X1 vor - All-in-One-Laserplattform der nächsten Generation für mehr Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vielseitigkeit
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die besten Lasertechnologien in einem Gerät: Der xTool X1 vereint High-Speed-Lasergravur, großformatiges Laserschneiden und erweiterbare Multi-Laser-Technologie in einem einzigen Desktop-System.

    DÜSSELDORF, Deutschland, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- xTool, ein weltweit führender Anbieter im Bereich intelligenter Desktop-Fertigung, kündigt seine neue All-in-One-Laserplattform der nächsten Generation, den xTool X1, an. Die Deposit-Phase für Reservierungen startet Ende September, der offizielle Verkaufsstart in Deutschland ist für Ende Oktober geplant. Seine Premiere feierte der xTool X1 beim ersten Small and Medium Enterprises (SME) Summit des Unternehmens in den USA, der Branchenexperten, Kreativschaffende und Kleinunternehmer zusammenbrachte.

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    Der All-in-One-Laser der nächsten Generation: der xTool X1

    Die digitale Fertigung war lange durch eine Fragmentierung der Hardware geprägt. Maker und Unternehmen standen dabei vor einer zentralen Herausforderung: Für Hochgeschwindigkeitsgravuren waren spezialisierte Galvo-Systeme erforderlich, die Bearbeitung großer Formate verlangte nach Gantry-Architekturen und für unterschiedliche Materialien kamen separate Dioden-, CO₂-, Faser- oder UV-Laser zum Einsatz. Wer seine kreativen oder kommerziellen Möglichkeiten erweitern wollte, benötigte entsprechend mehr Geräte, mehr Platz und ein höheres Investitionsbudget.

    Mit dem X1 verfolgt xTool einen anderen Ansatz und führt diese unterschiedlichen Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammen. Das System kombiniert hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten, die Bearbeitung großer Formate, leistungsstarkes Laserschneiden und eine modular erweiterbare Lasertechnologie. Der X1 richtet sich insbesondere an ambitionierte Maker, Laser-Fans und die wachsende Anzahl an Online-Händlern auf Plattformen wie Etsy und Shopify. Er stellt den Schritt von einzelnen Spezialgeräten hin zu einem flexiblen und erweiterbaren Fertigungssystem.

    Die Schlüsseltechnologien des xTool X1

    1. Hybrid Motion (koordiniertes Vier-Achsen-System): 
      Hybrid Motion kombiniert die klassischen Bewegungsabläufe eines Gantry-Systems mit dem schnellen Scanning eines Galvo-Lasers in einem Vier-Achs-Bewegungssystem. Dadurch verbindet der X1 hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten mit einer großen Arbeitsfläche. Neben einem standardmäßigen 55-W-CO₂-Laserkopf verfügt das System über einen Galvo-Kopf mit integriertem 20-W-Diodenlaser. Das sogenannte Flying-Galvo-System erreicht dabei Bearbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 6.000 mm/s über den gesamten Arbeitsbereich. So lassen sich sowohl schnelle, detailreiche Gravuren als auch Schneidarbeiten auf größeren Flächen mit einem einzigen System realisieren.
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